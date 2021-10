«Ο Πέρεθ πείθει τον Ινφαντίνο για την επιστροφή της European Super League»

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ προσπαθεί να πείσει τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, για την επιστροφή της European Super League.

Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Γιουβέντους, εξακολουθούν να σχεδιάζουν τη νέα λίγκα με κάποιες τροποποιήσεις και πλέον κινούνται νομικά αναφερόμενοι σε παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα, ο πρόεδρος των Μαδριλένων, Φλορεντίνο Πέρεθ είχε προειδοποιήσει πως η European Super League δεν έχει τελειώσει οριστικά και πως δεν πρόκειται να μείνει στα προσχέδια. Γι' αυτό και σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα της «Vozpópuli», ο ισχυρός άνδρας των «μερένγκες» προσπαθεί να πάρει με το μέρος του τον Τζιάνι Ινφαντίνο για τη δημιουργία της νέας λίγκας και φέρεται να βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο αυτή τη στιγμή.

Το εν λόγω δημοσίευμα συνεχίσει λέγοντας ότι η ESL θα αποτελείται συνολικά από 20 ομάδες αλλά δεν θα έχει σταθερά μέλη, κάτι που «σπάει» και τη δικαιολογία της UEFA!

