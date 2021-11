Κόβεντρι: Έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός Τζον Σίλετ

Ο πρώην αμυντικός της Τσέλσι και εμβληματικός προπονητής της Κόβεντρι, Τζον Σίλετ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 25 ετών.

Στο πένθος βύθισε τη Κόβεντρι η είδηση του θανάτου του εμβληματικού τεχνικού του συλλόγου, Τζον Σίλετ, στα 85 του χρόνια. Ο Bρετανός τεχνικός ήταν προπονητής της Κόβεντρι μεταξύ 1986-1990 και την οδήγησε στη κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας το 1987, επικρατώντας της Τότεναμ με 3-2 στον τελικό του Γουέμπλεϊ. Πρόκειται για το μοναδικό μεγάλο τίτλο που έχει κατακτήσει η ομάδα στην ιστορία της.

«Ο Σίλετ θα ,είναι αγαπητός και θα τον θυμούνται για πάντα οι οπαδοί της Κόβεντρι και όλοι όσοι τον γνώρισαν, θα θυμούνται έναν χαρακτήρα που αγαπούσε το ποδόσφαιρο και την Κόβεντρι», ανέφερε η ανακοίνωση της Κόβεντρι.

Ο Σίλετ έπαιξε επίσης ως αμυντικός με την Τσέλσι, τη Κόβεντρι και τη Πλίμουθ από το 1954 μέχρι το 1968, ενώ ξεκίνησε τη προπονητική του καριέρα από τη Χέρεφορντ το 1974.

RIP John Sillett



Coventry City Football Club are devastated to learn of the death of Sky Blues icon John Sillett at the age of 85.https://t.co/VAKY3NC5wP #PUSB pic.twitter.com/HGula3cVBQ