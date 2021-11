Οι Duft Punk ξανάσμιξαν για να παραδώσουν τη Χρυσή Μπάλα (vid)

Μια τελευταία... παράσταση από τους Daft Punk που έσμιξαν ξανά για χάρη της Χρυσής Μπάλας!

Στον αστερισμό της Χρυσής Μπάλας κινείται ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, ο οποίος περιμένει με ανυπομονησία να μάθει το όνομα του μεγάλου νικητή. Και όσο κι αν προκαλεί εντύπωση, εκείνοι που κλήθηκαν να... παραδώσουν το βραβείο στον χώρο εκδήλωσης ήταν οι Daft Punk!

Το γνωστό μουσικό συγκρότημα που διαλύθηκε το 2021 τελικά ξανάσμιξε για μια ακόμα φορά προκειμένου να μεταφέρει το... ιερό δισκοπότηρο του ποδοσφαίρου στην τελετή απονομής στο Παρίσι, εκεί που θα ανακοινωθεί το όνομα του καλύτερου ποδοσφαιριστή για το 2021.

Daft Punk appear to have reunited to deliver the Ballon D’Or tonight. pic.twitter.com/8CTz5H1zSU