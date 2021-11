Απίθανο: Αγώνας στην Αγγλία διακόπηκε επειδή ο διαιτητής έπρεπε να μετακινήσει το αυτοκίνητό του!

Απίθανο σκηνικό στην Αγγλία, με διαιτητή να διακόπτει προσωρινά αγώνα Κυπέλλου προκειμένου να μετακινήσει το αυτοκίνητό του!

Απίστευτο κι όμως αληθινό... Η αναμέτρηση ανάμεσα σε Κούρζον Άστον και Τσέστερ για το FA Cup οδηγήθηκε σε μικρή διακοπή στο 15΄επειδή ο διαιτητής έπρεπε να μετακινήσει το αυτοκίνητό του!

Όπως ενημέρωσαν οι δυο ομάδες μέσα από τον επίσημο λογαριασμό τους στο Twitter, ο ρέφερι ειδοποιήθηκε από τα μεγάφωνα πως το αμάξι του εμπόδιζε έξω από τα στάδιο και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο για να διευθετήσει το ζήτημα.

Το σκηνικό φυσικά δεν άργησε να γίνει viral στα social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν με ιδιαίτερο και... χιουμοριστικό τρόπο το απίστευτο περιστατικό.

15, Pause in play as the ref needs to move his car

16: Stoppage here as the Referee has to inform a steward it was in fact his car that needs moving as per the most recent tannoy announcement.



🔵0-0🟡 #CURCFC #BuildbaseFATrophy