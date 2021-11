Μάξι Ροντρίγκες: Τίτλοι τέλους στην καριέρα του (vids)

Με την λατρεμένη του Νιούελς έριξε τους τίτλους τέλους στην πλούσια επαγγελματική ποδοσφαιρική του καριέρα ο Μάξι Ροντρίγκες. Ατλέτικο και Λίβερπουλ τον χάρηκαν στην Ευρώπη, μαγικό το γκολ με το Μεξικό στο Μουντιάλ του 2006.

Ο Αργεντινός εξτρέμ ανακοίνωσε την απόσυρσή του και το έκανε παίζοντας για την λατρεμένη του Νιούελς, έχοντας πάρει απόφαση πλέον πως στα 40 του χρόνια έφτασε και για εκείνον η στιγμή που το σώμα του δεν μπορεί να υπακούσει και ν' ανταποκριθεί στο επίπεδο που θα ήθελε εκείνος και απαιτεί το άθλημα το 2021.

Ο Μάξι Ροντρίγκες του ενός League Cup με τη Λίβερπουλ το 2012, των δύο πρωταθλημάτων Ουρουγουάης (2017, 2018) με την Πενιαρόλ, του Super Cup της χώρας το 2018 και του βραβείο του καλύτερου Αργεντινού ποδοσφαιριστή για το 2013, αποχαιρέτησε τα γήπεδα και τον κόσμο που τον στήριζε όλα αυτά τα χρόνια.

Φυσικά ουδείς θα ξεχάσει το μαγικό γκολ απέναντι στο Μεξικό στο Μουντιάλ της Γερμανίας το 2006, όπως επίσης και το εύστοχο πέναλτι κόντρα στους Ολλανδούς, στέλνοντας την Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014 στη Βραζιλία.

Wholesome Friday Afternoon Content:



A @NewellsEnglish fans grandmother cried tears of joy, after Maxi Rodriguez put her team 1-0 up🔴⚫️

Maxi Rodriguez's free-kick to win the game for Newell's seconds after coming on as a substitute. Glorious. #Newells

Argentina winger Maxi Rodriguez has announced his retirement.



A cult player who scored one of the all-time great World Cup goals against Mexico in 2006 💙🇦🇷 @MR11ok



(via @FIFAWorldCup)pic.twitter.com/MqKGtIO95o — B/R Football (@brfootball) November 26, 2021

"ME VACIÉ POR COMPLETO, YA NO TENGO MÁS NADA PARA DAR" Maxi Rodríguez acaba de comunicar su retiro del fútbol.

A hardcore Newell fan. Maxi Rodríguez has represented all of us, a pure symbol of love for this club.



THE SENSE OF BELONGING. ❤️🖤



We all love you, Captain. Muchas gracias por tanto amor, @MR11ok