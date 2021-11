Εισβολή οπαδών και προσωρινή διακοπή στο Αλκμααρ - Ναϊμέγκεν (vids)

Οργισμένοι οπαδοί της Άλκμααρ που αντιδρούν στα μέτρα της κυβέρνησης κατά της Covid-19 εισέβαλλαν στο γήπεδο και προκάλεσαν την προσωρινή διακοπή του ματς ΑΖ- Ναϊμέγκεν.

Η Κυβέρνηση της Ολλανδίας προχώρησε σε μέτρα κατά των ανεμβολίαστων, ενώ έβαλε φρένο στην παρουσία οπαδών στα γήπεδα. Η χώρα βρίσκεται σε μερικό λοκντάουν και τα νέα μέτρα προκάλεσαν συγκρούσεις στο Ρότερνταμ. Ωστόσο, ένταση υπήρξε και στο Άλκμααρ, όπου λίγο μετά την έναρξη του αγώνα της ΑΖ εναντίον της Ναϊμέγκεν, μικρή ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στις εξέδρες και στη συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο. Οι δυο ομάδες μπήκαν στα αποδυτήρια, μιας και το παιχνίδι διακόπηκε για λίγα λεπτά.

After stadium closures in Holland due to COVID cases and clashes in Rotterdam, right now AZ Alkmaar hooligans and novaxers have broken into stadium and stormed on pitch while AZ Alkmaar-NEC Nijmegen was ongoing pic.twitter.com/ZkoSIDhQlB