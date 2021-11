Πώς να γίνετε καλύτερος ποδοσφαιριστής

Μαγικές ντρίπλες, κόλπα με την μπάλα, κινήσεις που ξεσηκώνουν τον κόσμο και μαγνητίζουν το χειροκρότημα! Ο σούπερ σταρ του freestyle, Andrew Henderson αποκαλύπτει τα μυστικά του.

Το βιβλίο, που πάντα αποτελεί την κορυφαία επιλογή για δώρο, κυκλοφορεί στα ελληνικά από την Brainfood Εκδοτική και περιέχει όλα όσα χρειάζεστε για να εξασκήσετε την τεχνική σας και τελειοποιήστε το επίπεδό σας. Όλα αυτα θα τα μάθετε από την εντυπωσιακή τεχνική του ποδοσφαίρου freestyle, που παρουσιάζει ο παγκόσμιος πρωταθλητής του αθλήματος Andrew Henderson.



Στις σελίδες του βιβλίου, που προλογίζει ο δημοσιογράφος Θάνος Σαρρής, θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για μια σειρά ασκήσεων, ενώ ο Andrew μοιράζεται μαζί σας τις εμπειρίες του από τη συνεργασία του με τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, προσφέρει συμβουλές για τη φυσική σας κατάσταση, αλλά και αναφέρει το πώς θα παραμείνετε συγκεντρωμένοι ώστε να βελτιώσετε την τεχνική.

Η συμβουλή του Andrew Henderson είναι η εξής: «Πάθος, θετική ενέργεια, ακρίβεια… και να είσαι πάντα πρόθυμος να μάθεις κάτι καινούριο»

Ο Henderson γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κορνουάλη, ενώ πλέον ζει στο Λονδίνο. Αφού δοκίμασε την τύχη του σε διάφορα αθλήματα, και έπειτα από ορισμένους σοβαρούς τραυματισμούς, αποφάσισε να αφιερωθεί στο ποδόσφαιρο freestyle και να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής.

Το ταλέντο του είναι πλέον τόσο αναγνωρίσιμο που έχει εμφανιστεί δίπλα στα μεγαλύτερα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως ο Μπέκαμ, ο Ροναλντίνιο και ο Νεϊμάρ.



Tίτλος πρωτοτύπου: How to Be a Better Footballer: Skills, Tips and Tricks from a Football Freestyler

Συγγραφέας: Andrew Henderson

Μετάφραση: Γιάννης Καστανάρας

Τιμή: € 16,65

Ημερομηνία Έκδοσης: Οκτώβριος 2021

Αριθμός σελίδων: 192

Διαστάσεις: 17 x 24

Διανομή: Brainfood Εκδοτική ΜΕΠΕ

Εμπεδοκλέους 28 & Σουρή 20, 12131 Περιστέρι

Tηλ. παραγγελιών: 210 2514123 / Φαξ: 210 5227768 / Email: [email protected] / www.brainfood.gr

Περισσότερες πληροφορίες: Ιωάννης Κοροβέσης, τηλ: 6947271923,

email: [email protected]