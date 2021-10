Λίβερπουλ: Ξεκινάει ο Τσιμίκας κόντρα στην Πρέστον

O Κώστας Τσιμίκας ξεκινάει στη βασική σύνθεση της Λίβερπουλ για τον αγώνα με την Πρέστον για το Λιγκ Καπ.

Η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα (21:45) την Πρέστον, εκτός έδρας, για τον 4ο γύρο του Λιγκ Καπ. Στο πλαίσιο του ροτέισον ο Γιούργκεν Κλοπ «επιστράτευσε» στη βασική του ενδεκάδα και τον Κώστα Τσιμίκα. O διεθνής μπακ θα αγωνιστεί για έβδομη φορά φέτος με τους «κόκκινους» και την πέμπτη στην αρχική σύνθεση.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άντριαν, Γουίλιαμς, Ματίπ, Γκόμες, Τσιμίκας, Μόρτον, Τζόουνς, Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν, Μπλερ, Μιναμίνο, Ορίγκι.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Χιούς, Πιταλούγκα, Κονατέ, Φιρμίνο, Ζότα, Ντίξον-Μπόνερ, Φίλιπς, Μπεκ, Μπράντλεϊ

🏆 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🏆



This is the Reds line-up for tonight’s @Carabao_Cup tie against @pnefc, with a senior debut for Harvey Blair and a full debut for Tyler Morton! #PNELIV