«Διέρρευσε η λίστα της Χρυσής Μπάλας: Στην κορυφή ο Λεβαντόφσκι»

Ανεπίσημο έγγραφο που διέρρευσε τις τελευταίες ώρες στα social media παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τον νικητή της Χρυσής Μπάλας. Στην κορυφή ο Λεβαντόφσκι, Μέσι και Μπενζεμά συμπληρώνουν την τριάδα.

Η ψηφοφορία για τον νικητή της Χρυσής Μπάλας ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες (25 Οκτωβρίου), όμως ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θα πρέπει να κάνει υπομονή για ακόμη ένα μήνα προκειμένου να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Μετά από απουσία ενός χρόνου λόγω της πανδημίας του κοροναϊού, το France Football διοργανώνει και πάλι το Ballon d'Or με την τελετή απονομής να είναι προγραμματισμένη για τις 29 Νοεμβρίου.

Ανεπίσημο έγγραφο όμως που έχει διαρρεύσει τις τελευταίες ώρες στα social media φέρεται να αποκαλύπτει από νωρίς τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και επιχειρεί να θέσει πρώιμο τέλος στην... ανυπομονησία.

Σύμφωνα με την σχετική λίστα, κορυφαίος ποδοσφαιριστής για το 2021 αναδείχθηκε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με 627 πόντους για να κατακτήσει για πρώτη φορά στην καριέρα του το βραβείο, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν οι Λιονέλ Μέσι και Καρίμ Μπενζεμά.

Αρκετά πιο πίσω βρίσκεται το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο που καταλαμβάνει την 9η θέση της κατάταξης, ενώ την τιμητική της στην πρώτη δεκάδα έχει η Τσέλσι που βλέπει τους Ζορζίνιο και Καντέ στην 5η και 7η θέση αντίστοιχα.

Bruno finishes 15th in the Ballon dor Rankings not bad at all pic.twitter.com/18JBnBlMCc