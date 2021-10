Η κορυφαία 11αδα όλων των εποχών στην Ελλάδα σύμφωνα με την Διεθνή Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου

Τους 11 κορυφαίους Ελληνες ποδοσφαιριστές όλων των εποχών ανάρτησε η IFFHS και συμπεριλαμβάνει μόλις 3 παίκτες από την ομάδα του 2004.

Η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS), παρουσίασε την 11αδα που κρίνει πως είναι η κορυφαία όλων των εποχών στην Ελλάδα.

Η IFFHS κάθε ημέρα δημοσιεύει την κορυφαία 11αδα από μία χώρα (το κάνει με αλφαβητική σειρά) χωρίς ωστόσο να αναγράφει τα ακριβή κριτήρια για την επιλογή.

Από την 11αδα που έχει επιλέξει υπάρχουν τρεις ποδοσφαιριστές που ήταν στην Εθνική η οποία κατέκτησε το Euro. Πρόκειται για τον Γιούρκα Σεϊταρίδη, τον Τραϊανό Δέλλα και τον Θοδωρή Ζαγοράκη.

Η επιλογή έγινε με βάση το σύστημα 4-4-2.

Ακόμη, έχουν επιλεγεί ο Τάκης Οικονομόπουλος στο τέρμα, οι Στέλιος Μανωλάς και Γρηγόρης Γεωργάτος στην άμυνα μαζί με τους Δέλλα και Σεϊταρίδη, οι Δομάζος, Δεληκάρης, Ζαγοράκης και Χατζηπαναγής στο κέντρο, με τους Σαραβάκο και Παπαϊωάννου να επιλέγονται στην επίθεση.

