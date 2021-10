Κανόνας νο. 1 στα πέναλτι: Βεβαιώσου ότι έχεις σημαδέψει σωστά (vid)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η εκτέλεση ενός πέναλτι σε αγώνα για τον τέταρτο προκριματικό γύρου του Κυπέλλου Αγγλίας.

Γουέιμαουθ και Γέοβιλ Τάουν διασταύρωσαν τα ξίφη τους το βράδυ της Τρίτης (19/10) για τον τέταρτο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας με το παιχνίδι να πηγαίνει στα πέναλτι, αφού το σκορ παρέμεινε στο 1-1 τόσο μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας, όσο και μετά την παράταση.

Η Γέοβιλ ήταν αυτή που πανηγύρισε τελικώς την πρόκριση, αλλά αυτό που κάνει τον γύρο του διαδικτύου είναι μια εκτέλεση πέναλτι, όπου ο ένας άσος της Γέοβιλ στήνει την μπάλα στην άσπρη βούλα και σημαδεύει... το κεφάλι ενός άνδρα της ασφάλειας του γηπέδου, ο οποίος βέβαια δεν πτοείται και πανηγυρίζει για την αστοχία των φιλοξενούμενων!

Δείτε το:

| NEW: A penalty in the Weymouth vs Yeovil Town match last night pic.twitter.com/lzr4kkWhw3