Ισπανία: H Κυβέρνηση στηρίζει την UEFA και τάσσεται κατά της European Super League

Η Kυβέρνηση της Ισπανίας επίσημα «καταδικάζει» το πλάνο της European Super League και στηρίζει την πλευρά της UEFA.

Πολλά επεισόδια ακόμα αναμένεται να έχει το «σίριαλ» της European Super League. O πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα έχει δηλώσει πως το σχέδιο παραμένει «ζωντανό», ενώ το αρμόδιο σώμα εφέσεων της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας έχει ακυρώσει τις νομικές διαδικασίες κατά των Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους.

Από την πλευρά της η ισπανική Κυβέρνηση τάσσεται κατά της European Super League. Σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα «Iusport», την Τρίτη (19/10) εστάλη επίσημη επιστολή στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία οι Ισπανοί υποστηρίζον την UEFA στη διαμάχη με τους συλλόγους που υπερασπίζονται το εγχείρημα της ESL.

Για την Κυβέρνηση της Ισπανίας τοποθετήθηκε ο πρώην υπουργός Πολιτισμού, Χοσέ Μανουέλ Ροντρίγκεθ Ουρίμπε κατά της ESL, δηλώνοντας ότι «το ισπανικό πρωτάθλημα θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο και θα μπορούσε να υποτιμηθεί σημαντικά». Εκτός από τους Ισπανούς στην European Super League έχουν εναντιωθεί ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον και ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Θυμίζουμε πως η διαδικασία στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο είναι σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πηγές, δεν προβλέπεται να υπάρξει επίλυση στο ζήτημα πριν από το καλοκαίρι του 2022.

