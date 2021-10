Μετακομίζει σε άλλο γήπεδο η Ναϊμέγκεν μετά την κατάρρευση της εξέδρας της (vid)

Σε άλλο γήπεδο θα πρέπει να μετακομίσει η Ναϊμέγκεν, μετά την κατάρρευση της εξέδρας στο γήπεδο της.

Οι οπαδοί της Φίτεσε κυριολεκτικά χοροπηδούσαν για τη νίκη της ομάδας τους με 1-0 επί της Ναϊμέγκεν, με αποτέλεσμα μέρος της εξέδρας να υποχωρήσει την ώρα που χόρευαν και τραγουδούσαν.

Οι ποδοσφαιριστές της Φίτεσε έσπευσαν να βοηθήσουν τους οπαδούς αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, δεν καταγράφηκαν σοβαροί τραυματισμοί, καθώς η εξέδρα δεν βρισκόταν σε μεγάλο ύψος.

Ωστόσο, η Ναϊμέγκεν θα χρειαστεί να μετακομίσει σε άλλο γήπεδο και να αφήσει το «Goffertstadion», καθώς το συγκεκριμένο στάδιο θα πρέπει να μείνει κλειστό προκειμένου να διορθωθούν οι ζημιές που δημιουργήθηκαν στην εξέδρα. Ακόμα κι αν χρειαστεί μια ολόκληρη σεζόν...

Jeeeeeeez 😳



A stand full of Vitesse fans collapsed while they were celebrating their their win today.



Thankfully no one was injured. 🙏



📹 - @ESPNFC pic.twitter.com/6URaFUUkT6