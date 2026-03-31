Ο Κώστας Τσιμίκας τα είπε με τον συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ Ντομινίκ Σομποσλάι μετά το φιλικό της Ουγγαρίας με την Ελλάδα, ενώ αντάλλαξαν και φανέλες. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: ΝΟΤΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ.

Μετά την ολοκλήρωση του φιλικού της Ουγγαρίας με την Ελλάδα (0-0) στην Puskas Arena της Βουδαπέστης, Κώστας Τσιμίκας και Ντομινίκ Σομποσλάι είχαν την ευκαιρία να τα πουν για λίγο.

Οι δύο συμπαίκτες στη Λίβερπουλ (ο Έλληνας αριστερός μπακ αγωνίζεται φέτος με τη μορφή δανεισμού στη Ρόμα) είχε τετ α τετ με τον Ούγγρο μέσο, ενώ αντάλλαξαν και φανέλες.