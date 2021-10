Μπράγκα: Ο 15χρονος Ρότζερ Φερνάντες έγινε ο νεότερος σκόρερ και τρελάθηκε (vid)

Είναι ακόμα παιδί κι όμως πλέον αγωνίζεται ανάμεσα σε άνδρες στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Ο 15χρονος Ρότζερ Φερνάντες κατάφερε να σκοράρει με την πρώτη ομάδα της Μπράγκα και δεν το πίστευε, τρέχοντας ν' αγκαλιάσει τον προπονητή του.

Ο νεαρός εξτρέμ που μπορεί ν' αγωνιστεί και στις δύο πλευρές, πήρε χρόνο στο παιχνίδι με την Μοϊτένσε στο Taça de Portugal όπου η Μπράγκα επικράτησε με σκορ 5-0 κι εκείνος κατάφερε να πετύχει το τρίτο από τα πέντε τέρματα της ομάδας του.

Εννοείται πως λόγω και της ηλικίας του έγινε ο νεότερος ever που έχει βρει δίχτυα στην ιστορία της ομάδας του και ο μικρός έτρεξε να πανηγυρίσει αγκαλιάζοντας τον προπονητή του για την τεράστια ευκαιρία που του έδωσε.

Λίγο αργότερα γονάτισε στο χορτάρι, έπιασε την καρδιά του, είπε μια μικρή προσευχή και σηκώθηκε για να συνεχίσει το ματς, με τους συμπαίκτες του να χαίρονται για εκείνον και το επίτευγμά του.

15-year-old Roger Fernandes became the youngest-ever player to score for SC Braga.



His celebration is what it’s all about ❤️



(via @SCBragaOficial)pic.twitter.com/FTw8BzKxMk