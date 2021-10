Τρομερά σκηνικά στη Β. Ιρλανδία, γκολκίπερ πλάκωσε συμπαίκτη του και αποβλήθηκε μετά την ισοφάριση (vid)

Απίστευτο σκηνικό στη Βόρεια Ιρλανδία, τερματοφύλακας δέχεται γκολ, πλακώνει συμπαίκτη του και αποβάλλεται από το ματς.

Τρομερά πράγματα στη Βόρεια Ιρλανδία, αφού τερματοφύλακας πλάκωσε συμπαίκτη του αμέσως μετά την ισοφάριση και αποβλήθηκε. Ειδικότερα, ο γκολκίπερ της Γκλέντοραν Μακ Κάρενι αντίκρισε κόκκινη κάρτα, καθώς επιτέθηκε και χτύπησε την συμπαίκτη του Μπερνς, αμέσως μετά το 2-2 της Κόλερεϊν!

GOAL + RED CARD!



Cathair Friel levels it up and in a moment of madness, Aaron McCarey gets sent off for clashing with team-mate Bobby Burns!



Watch live https://t.co/560Bsm5J5z#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/iBQh9FB6L2