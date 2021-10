Παίκτης στην Ουκρανία πανηγυρίζει γκολ αντιπάλου και γίνεται στόχος ερευνών (vid)

Απίθανα πράγματα στην Ουκρανία, αφού παίκτης της Κρέμιν πανηγύρισε γκολ της αντιπάλου. Αρχισαν ήδη οι έρευνες...

Τρελά πράγματα στη Β' κατηγορίας της Ουκρανίας, μιας και ποδοσφαιριστής πανηγύρισε το γκολ της αντιπάλου. Η Ούζοροντ άνοιξε το σκορ και ο Βιτάλι Μπόικο της Κρέμιν σήκωσε τα χέρια του λες και... σκόραρε ο ίδιος! Οπως ήταν φυσικό, άρχισαν οι έρευνες γι αυτή την αντίδραση, με τον παίκτη να προσπαθεί να δικαιολογηθεί «Πως να μην πανηγυρίσω για τους αντιπάλους μας όταν περάσαμε 20 ώρες μέσα σε ένα πούλμαν για να φτάσουμε εδώ».

Investigation opened in Ukraine after FC Kremen player Vitaly Boyko celebrated his team conceding a goal.

The player (No 18) claims it was frustration, not celebration: "How could I cheer for our opponents after spending 20 hours in a bus to get here?" pic.twitter.com/kAAsaJm51N