Ο Κριστιάνο «ντύθηκε» σαμουράι για τα εγκαίνια ψηφιακής πλατφόρμας σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Βαλένθια

Για τις ανάγκες της νέου εμπορικού του εγχειρήματος, στο οποίο έχει «συμπαίκτη» τον πρόεδρο της Βαλένθια, Πέτερ Λιμ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετατράπηκε σε... σαμουράι και πολεμάει νίντζα με το χαρακτηριστικό του «Siuuu».

Ένα νέο εμπορικό εγχείρημα παρουσίασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στην πιο απρόσμενη εμφάνιση που τον έχουμε συνηθίσει. Έστω και σε animated μορφή, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πρωταγωνιστεί στο βίντεο για τα αποκαλυπτήρια της ψηφιακής πλατφόρμας «Zuju GP», ως σαμουράι!

Σε συνεργασία με τον Σιγκαπουριανό πρόεδρο της Βαλένθια, Πέτερ Λιμ, ο CR7 λάνσαρε μια πλατφόρμα ανάπτυξης του ποδοσφαίρου και σύνδεσης της ασιατικής αγοράς με το ευρωπαϊκό κοινό. Πρόκειται για ένα project χρήσης νέων τεχνολογιών και ψηφιακής εξέλιξης στον κόσμο του ποδοσφαίρου και τι καλύτερος τρόπος από την προώθησή του από την εικόνα και το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Όσο για το βίντεο; Ο σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εμφανίζεται να πολεμάει ninja και να τους ξαπλώνει στο έδαφος χρησιμοποιώντας ως signature move το δικό του σήμα-κατατεθέν, τον πανηγυρισμό του «Siuuu».

Δείτε το βίντεο:

I’m all in. Now you! @zujugp connects football communities from East to West.

More here at https://t.co/MFLVkWn6V7#WritingTheFutureOfFootball pic.twitter.com/8KqKXRRPst