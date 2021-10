Χάος σε φιλικό στις ΗΠΑ: Ξύλο οπαδού με ποδοσφαιριστή, πυροβολισμοί και τραυματίες (vid)

Απίστευτες σκηνές βίας στο παιχνίδι των Σαν Χοσέ Ερθκουεϊκς και Κρουζ Αζούλ.

Σκηνές απίστευτης βίας εκτυλίχθηκαν στο φιλικό της Μεξικανικής Κρουζ Αζούλ με την Σαν Χοσέ Ερθουκεϊκς από το MLS.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ένας οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και γρονθοκόπησε ποδοσφαιριστή της ομάδας του Σαν Χοσέ, την ώρα που οι αστυνομικοί έτρεχαν στις κερκίδες του γηπέδου και έξω από αυτό, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί!

Το -κατά τα άλλα- φιλικό παιχνίδι εξελίχθηκε σε τραγωδία με αρκετούς να φεύγουν τραυματίες από το γήπεδο, καθώς υπήρχαν συμπλοκές στις κερκίδες, αλλά ακόμη και στον αγωνιστικό χώρο μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων! Αφορμή στάθηκε ένα σκληρό τάκλιν από το οποίο ξεκίνησαν τα επεισόδια.

Ο οπαδός που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, έριξε μπουνιά στον Τζακ Σάχαν, με τον τερματοφύλακα του Σαν Χοσέ, Ντέιβιντ Βέγκα, να μπαίνει στον καυγά και να επικρατεί χάος. Ένας άλλος ποδοσφαιριστής, ο Κρις Βοντλόφσκι, άρπαξε τον εισβολέα από τον λαιμό και τον ξάπλωσε στο έδαφος, για να τον βγάλουν στη συνέχεια εκτός γηπέδου οι άνδρες της ασφάλειας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον δύο άτομα μεταφέρθηκαν τραυματίες στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν υπήρχε κίνδυνος για την υγεία τους.

Patrol Units are currently responding to and assisting Officers at PayPal Park.



After tonight’s soccer game multiple fights and at least one shooting was reported at the stadium and surrounding lots.



This is an active seen. Unknown injuries and no numbers on arrests yet. pic.twitter.com/B2zf9O6p5t