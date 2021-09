Χρυσή Μπάλα: Στις 29 Νοεμβρίου η απονομή για το 2021

Το France Football ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για τη δημοσιοποίηση των υποψηφιοτήτων για τη φετινή Χρυσή Μπάλα και την ημέρα της διεξαγωγής της φαντασμαγορικής τελετής στο Παρίσι.

Το δημοφιλές γαλλικό περιοδικό για το ποδόσφαιρο που απονέμει κάθε χρόνο τη Χρυσή Μπάλα έχοντας... χωρίσει από τη FIFA που πλέον δίνει τα δικά της βραβεία, ανακοίνωσε τις φετινές ημερομηνίες κατά τις οποίες θα γίνουν γνωστά τα ονόματα αλλά και ο μεγάλος νικητής της πολύτιμης ατομικής διάκρισης.

Στις 8 του Οκτώβρη θα δημοσιοποιηθούν όλοι οι υποψήφιοι που θα παλέψουν για τον κορυφαίο του 2021 και στις 29 του Νοέμβρη θα λάβει χώρα η εκδήλωση στο Théâtre du Châtelet στο Παρίσι.

Υπενθυμίζεται πως παρά τη μυθική χρονιά που έκανε μέσα στο 2020 ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, είχε παρθεί η απόφαση να μην απονεμηθεί η Χρυσή Μπάλα λόγω της πανδημίας και του αντίκτυπου που είχε στο ποδόσφαιρο, διακόπτοντας την σεζόν 2019-2020 και προκαλώντας αναταραχές στην ομαλή συνέχεια της ποδοσφαιρικής δράσης...

