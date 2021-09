Ο Ρόνι Μπρούνσβαϊκ έγραψε την πιο τρελή ποδοσφαιρική ιστορία

Αφού έκλεβε από τους πλούσιους και έδινε στους φτωχούς, σε ηλικία 60 ετών, ο αντιπρόεδρος του Σουρινάμ έγινε ο γηραιότερος που έπαιξε διεθνές ματς, αλλά δεν θα πάει στη ρεβάνς εξαιτίας εντάλματος σύλληψης ναρκωτικών.

Στο μυαλό των περισσοτέρων, το Σουρινάμ είναι ένας απόλυτα εξωτικός προορισμός, που κατά πάσα βεβαιότητα δεν θα επισκεφτεί σχεδόν κανείς. Οσο όμως εξωτικό ακούγεται το κράτος που βρίσκεται στα βόρεια σύνορα της Βραζιλίας, άλλο τόσο τρελά είναι όσα συμβαίνουν εκεί και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Με πρωτεύουσα το Παραμαρίμπο, έκταση λίγο μεγαλύτερη της Ελλάδας, πληθυσμό που μόλις ξεπερνάει τις 600.000 και 13 διαφορετικές διαλέκτους, έγινε ανεξάρτητο κράτος το 1975, δίχως όμως να αφήσει πίσω του ποτέ τη στενή σχέση με την Ολλανδία. Οι περισσότεροι άλλωστε μαύροι Ολλανδοί έλκουν την καταγωγή τους από την πρώην αυτή αποικία.

