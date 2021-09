Νόριτς - Λίβερπουλ: Και οι τρεις Έλληνες στην ενδεκάδα (pics)

Φουλ ελληνικό χρώμα στην αναμέτρηση Νόριτς - Λίβερπουλ για το League Cup, αφού Τσιμίκας για τους Κόκκινους και Γιαννούλης - Τζόλης για τα Καναρίνια πήραν φανέλα βασικού.

Ξανά με ελληνικό χρώμα το Νόριτς - Λίβερπουλ.

Μετά την πρόσφατη αναμέτρησή τους στην πρεμιέρα της Premier League, οι δυο ομάδες ανανέωσαν τον ραντεβού τους στο πλαίσιο του 3ου γύρου του EFL Cup και το ελληνικό στοιχείο δεν θα μπορούσε να λείψει....

Ο Γιούργκεν Κλοπ εμπιστεύεται ξανά τα... κλειδιά της αριστερής πλευράς στον Κώστα Τσιμίκα, ενώ φανέλα βασικού για τη Καναρίνια πήραν οι Χρήστος Τζόλης και Δημήτρης Γιαννούλης με τον τελευταίο να επιστρέφει στην αρχική σύνθεση έπειτα από την... συντριβή κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι.

Μάλιστα αυτή είναι η πρώτη φορά που και οι τρεις Έλληνες παίκτες βρίσκονται μαζί στον αγωνιστικό χώρο επί αγγλικού εδάφους.

