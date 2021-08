Γιακουμάκης: Επίσημα στη Σέλτικ για πέντε χρόνια! (pic & vid)

Η μεταγραφή του Γιώργου Γιακουμάκη στη Σέλτικ είναι πια επίσημη, με το σκωτσέζικο κλαμπ να ανακοινώνει την απόκτησή του για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Κάτοικος Σκωτίας για λογαριασμό της Σέλτικ γίνεται και τυπικά ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο Έλληνας φορ ανακοινώθηκε επίσημα για τα επόμενα πέντε χρόνια και θα είναι συμπαίκτης του Βασίλη Μπάρκα στους Κέλτες, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη 10η φετινή τους θερινή μεταγραφή.

Η Φένλο θα βάλει στα ταμεία της περί τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους επίτευξης στόχων, για τον πρώτο σκόρερ της περσινής Eredivisie με 26 γκολ.





Giorgos Giakoumakis has joined #CelticFC on a five-year deal, subject to international clearance! #WelcomeGiakoumakis