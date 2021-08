23χρονος τερματοφύλακας στη Ρωσία έχασε τη ζωή του την ώρα του αγώνα

Η πιο στενάχωρη είδηση της ημέρας έρχεται από τη Ρωσία, όπου ένας 23χρονος έπειτα από σύγκρουση με αντίπαλο, έπεσε στο έδαφος, του γύρισε η γλώσσα και πέθανε από πνιγμό.

Μία τραγική είδηση έρχεται από τη Ρωσία, όπου έναν νέο παιδί έχασε τη ζωή του ξαφνικά την ώρα ενός αγώνα. Πρόκειται για τον 23χρονο τερματοφύλακα Αλεξάντερ Σισμάρεβ, ο οποίος στην αναμέτρηση της Krasnaya Zvezda με την Baltika-M's για το πρωτάθλημα Νέων, συγκρούστηκε με αντίπαλο και έπεσε στο έδαφος.

Το δυστύχημα ήταν ότι του γύρισε η γλώσσα κατά την πτώση και κανείς δεν κατάφερε να την επαναφέρει, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή εξαιτίας πνιγμού. Το ασθενοφόρο έφτασε έπειτα από 15 λεπτά, αλλά ήταν τελικά αργά. Πόσο κρίμα για έναν νέο άνθρωπο να φεύγει έτσι από τη ζωή...

Goalkeeper Aleksandr Shishmarev tragically died in Kaliningrad while playing for his side Krasnaya Zvezda against the Baltika youth side.



The 23 year old was injured in a collision with an opposing attacker and despite over an hour of medical attention, could not be saved. https://t.co/GhQBxhpOzm