Πώς η FIFA έγινε «θύμα» στο δικό της σκάνδαλο και κέρδισε αποζημίωση 171 εκατ. ευρώ

Το όνομα της «λερώθηκε» από το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς το 2015. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, όμως, έκρινε ότι πάνω από όλα το θύμα σε αυτή την υπόθεση ήταν η ίδια η FIFA. Και γι' αυτό θα της επιστρέψει 171 εκατ. ευρώ, ως αποζημίωση για τον «λεκέ» που της άφησαν δεκάδες συλληφθέντες, πια, παράγοντες.

Ο κατάλογος των εσόδων στα ταμεία της FIFA για τον μήνα Αύγουστο του 2021 περιλαμβάνει μια ασυνήθιστη τιμή ενίσχυσης. Εν μέσω προσπαθειών για τη μείωση της χασούρας που προκάλεσε η πανδημία και οι επιπτώσεις της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η υψηλότερη ποδοσφαιρική αρχή έμαθε τα νέα της δικαίωσης, για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που συνδέθηκαν ποτέ με το όνομά της. Ίσως το μεγαλύτερο όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο. Μια δικαίωση που θα της χαρίσει σταδιακά το συνολικό ποσό των 171 εκατομμυρίων ευρώ.

Έξι χρόνια μετά το περιβόητο σκάνδαλο διαφθοράς, που περιλάμβανε δωροδοκίες, εκβιασμούς, «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος και στο οποίο ενεπλάκησαν FIFA, CONMEBOL και CONCACAF, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την έγκριση του παραπάνω ποσού ως αποζημίωση προς την Παγκόσμια Συνομοσπονδία. Ήταν το ίδιο σκάνδαλο που οδήγησε ουσιαστικά τη FIFA σε αλλαγή σελίδας στην κεφαλή της, με την υποχρεωτική «παραίτηση» του Σεπ Μπλάτερ τον Σεπτέμβριο του 2015, τέσσερις μήνες αφότου επανεξελέγη στον προεδρικό θώκο. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο τον διαδέχθηκε και πλέον, μπορεί να αισθάνεται πέρα για πέρα δικαιωμένος ότι η υπόθεση που βάραινε την υπόληψη του ποδοσφαιρικού κόσμου σχετικά με τη FIFA και την ακεραιότητά της, της άφησε το σημάδι του «θύματος» και μπαίνει οριστικά στο «συρτάρι».

FIFA President Gianni Infantino on the decision by the United States Department of Justice to award the sum of USD 201 million to the FIFA Foundation.



