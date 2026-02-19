Τεσσάρα πρόκρισης η Στουτγκάρδη, μεγάλο διπλό ο Ερυθρός Αστέρας!

Η Στουτγκάρδη έκανε πάρτι στη Σκωτία, διέλυσε με 4-1 τη Σέλτικ και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση στους «16». Ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε νικηφόρα από τη Λιλ και πήρε το πάνω χέρι.

Η Στουτγκάρδη ήταν καταιγιστική στη Σκωτία, διέλυσε με 4-1 τη Σέλτικ και είναι σχεδόν με τα δυο πόδια στην επόμενη φάση. Οι Γερμανοί έκαναν ό,τι ήθελαν, δεν άφησαν περιθώρια στους γηπεδούχους, οι οποίοι και αποδοκιμάστηκαν από τους οπαδούς τους. Τρελός ρυθμός στο α' μέρος, με την Στουτγκάρδη να μπαίνει δυνατά, να πιέζει και στο 3-1ο λεπτό να ανοίγει το σκορ με ιδανικό τελείωμα του Ελ Κανούς. Ωστόσο, η απάντηση ήρθε άμεσα και στο 21' ο Νίγκρεν με ωραία προσπάθεια έφερε το ματς στα ίσα. Οι Γερμανοί ήταν καλύτεροι, πιο ουσιαστικοί και στο 28' πάλι ο Ελ Κανούς πέτυχε το 2-1. Δυνατό ξεκίνημα και στην επανάληψη για τη Στουτγκάρδη, με τον Λέβελινγκ να πετυχαίνει το 3-1. Δυο λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Ντεμίροβιτς να βρει δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά την παρέμβαση του VAR. Ωστόσο, στις καθυστερήσεις ο Τομάς διαμόρφωσε το 4-1.

Λιλ - Ερυθρός Αστέρας 0-1

Ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε νικηφόρα από τη Γαλλία, επικράτησε 1-0 της Λιλ και πήρε σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στους «16». Οι Σέρβοι είχαν την ουσία, ήταν εξαιρετικοί στο ανασταλτικό κομμάτι και πανηγύρισαν ένα σπουδαίο διπλό. Οι Γάλλοι μπήκαν πιο ορεξάτοι στο ματς, κυκλοφόρησαν σωστά την μπάλα και προσπάθησαν να φανούν απειλητικοί. Μάλιστα, είχαν δυο καλές στιγμές στο 23' και στο 25', αλλά τόσο ο Περό όσο και ο Περίν δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα. Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμό και ο Λούσιτς στο 36' είχε καλή ευκαιρία. Στις καθυστερήσεις ήρθε και το γκολ για τους Σέρβους με σκόρερ τον Ουτσένα. Στην επανάληψη οι Γάλλοι πίεσαν, δημιούργησαν στιγμές, αλλά οι Σέρβοι άντεξαν και απέσπασαν ένα σημαντικό διπλό που τους δίνει το πάνω χέρι.

Λουντογκόρετς - Φερεντσβάρος 2-1

Η Λουντογκόρετς πήρε προβάδισμα πρόκρισης στη Βουλγαρία, επικράτησε 2-1 της Φερεντσβάρος και θα παρουσιαστεί στην Ουγγαρία με τον αέρα του φαβορί. Οι γηπεδούχοι ήταν πιο ουσιαστικοί και δεν άφησαν τις ευκαιρίες να πάνε χαμένες. Η Λουντογκόρετς ήταν πιο επικίνδυνη στα πρώτα λεπτά και είχε δυο καλές στιγμές με Ντουά και Ναρεσί. Στο 24ο λεπτό ήρθε και το γκολ με τρομερό σουτ του Ντουά. Ωστόσο, η απάντηση της Φερεντσβάρος ήταν άμεση και στο 27' ο Ντέλε από ασίστ του Αμπού Φανί έφερε το ματς στα ίσα. Οι Ούγγροι ήταν καλύτεροι, αλλά τόσο ο Κοβάσεβιτς όσο και ο Φανί δεν κατάφεραν να δώσουν προβάδισμα. Στην επανάληψη, η Φερεντσβάρος ήταν πιο επικίνδυνη στα πρώτο τέταρτο, ωστόσο στο 68' ο Σον με τρομερό τελείωμα έξω από την περιοχή έδωσε το προβάδισμα στους Βούλγαρους. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων οι Βούλγαροι βρήκαν δίχτυα με τον Βιντάλ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ.

Η ανάλυση των δύο ελληνικών μονομαχιών του Europa League έρχεται στο YouTube του Gazzetta. Όλα στο "Ξέρεις από Μπάλα;" με τον Δημήτρη Γρηγορόπουλο και τον Χρήστο Σούτο, οι οποίοι ανοίγουν τις γραμμές και απαντούν στα μηνύματά σας ακριβώς στις 12.00, μετά τη λήξη του Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν.