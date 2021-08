Η Puma «ντύνει» με το ίδιο template τις ομάδες της για τη φετινή σεζόν (pics)

Το έμβλημα αλλάζει, τα χρώματα ποικίλλουν, αλλά το στυλ στις νέες εμφανίσεις της Puma για τη σεζόν 2021/22 είναι ακριβώς το ίδιο για 10 ευρωπαϊκά κλαμπ.

Η Puma επιχειρεί να λανσάρει το δικό της στυλ-σήμα κατατεθέν στις ποδοσφαιρικές φανέλες, αλλά ο τρόπος της είναι μάλλον πρόχειρος και το αποτέλεσμα θυμίζει περισσότερο μπλουζάκια προπόνησης.

Μέσα σε λίγες ώρες, 10 ευρωπαϊκά κλαμπ με χορηγό ένδυσης τη διάσημη εταιρεία αποκάλυψαν την τρίτη εμφάνιση τους για τη σεζόν 2021/22 και δεν άργησε να γίνει η σύγκριση μεταξύ τους. Μιλάμε για πανομοιότυπο template, με το logo της Puma ψηλά στο κέντρο της φανέλας, το όνομα της ομάδας με κεφαλαία γράμματα από κάτω ανάμεσα σε δύο οριζόντιες ρίγες και το σήμα του κάθε χορηγού στο κάτω μέρος.

Μίλαν, Μάντσεστερ Σίτι, Μαρσέιγ, Φενέρμπαχτσε, Σαχτάρ Ντόνετσκ, PSV, Βαλένθια, Ρεν είναι μερικές από τις ομάδες που «ντύθηκαν» ακριβώς στο ίδιο μοτίβο, σε μια κίνηση που προς το παρόν διχάζει τους φιλάθλους στα social media. Σας αρέσει;

