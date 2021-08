Ο Μίτροβιτς σκόραρε το πιο… τρελό γκολ της χρονιάς με το γόνατο (vid)

Με έναν απίθανο τρόπο ο Αλεξάντερ Μίτροβιτς άνοιξε τον δρόμο στην Φούλαμ για να κερδίσει την Χάντερσφιλντ.

Ένα από τα πιο… τρελά γκολ της χρονιάς σημείωσε χθες ο Αλεξάντερ Μίτροβιτς της Φούλαμ.

Ο Σέρβος επιθετικός ήταν αυτός που στο 9’ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του (κέρδισε τελικά με 5-1), με έναν ανορθόδοξο τρόπο.

Ενας ποδοσφαιριστής της Χάντερσφιλντ επιχείρησε από την σέντρα να γυρίσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα Σκόφιλντ, αυτός δυσκολεύτηκε να σώσει την μπάλα, αλλά την έσωσε πριν βγει κόρνερ. Στην… θέα όμως του Μίτροβιτς που πήγαινε να του κλέψει την μπάλα, έκανε ένα τραγικό διώξιμο, στέλνοντας την μπάλα μερικά μέτρα μακριά του και εντός περιοχής.

Ο Μίτροβιτς που ήταν λίγο πιο πλάγια, γλίστρισε στο χορτάρι όμως με… κάποιον τρόπο βρήκε πεσμένος την μπάλα με το γόνατο και αυτή κατέληξε στα δίχτυα!

Δείτε το απίθανο γκολ του Μίτροβιτς:

Its been 4 hours since Mitrovic scored the greatest goal in football history pic.twitter.com/XiASqay33i