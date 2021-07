Νέα αυτοκτονία ποδοσφαιριστή στην Ουρουγουάη

Σοκ στην Ουρουγουάη, αφού σε διάστημα λίγων ημερών αυτοκτόνησε και δεύτερος παίκτης, ενώ υπάρχουν τρεις αυτοκτονίες στους έξι τελευταίους μήνες.

Εφιάλτης δίχως τέλος στην Ουρουγουάη, μιας και σε έξι μήνες τρεις παίκτες έχουν βάλει τέλος στη ζωή τους. Πριν μια εβδομάδα, ο βετεράνος στόπερ, Γουίλιαμς Μαρτίνες, αυτοκτόνησε σε ηλικία 38 ετών και βούτηξε στο πένθος την οικογένεια της Σελέστε, με την οποία είχε αγωνιστεί το 2003. Πριν λίγες ώρες, έβαλε τέλος στη ζωή του ο Εμιλιάνο Καμπρέρα. Ο 27χρονος μπακ αυτοκτόνησε τα ξημερώματα της Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με τον Τύπο υπήρχαν «οικογενειακά προβλήματα που τον είχαν φέρει πιο κοντά στην κατάθλιψη».

Πριν έξι μήνες, ήταν ο επιθετικός, Σαντιάγο Γκαρσία, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τέλος στη μάχη με την κατάθλιψη με δύο σφαίρες. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, το 2020 οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία 718 άνθρωποι, ποσοστό 20.3% ανά 100.000, γεγονός που προκαλεί τεράστια ανησυχία. Από το σύνολο των περιπτώσεων, το 80,92% είναι άνδρες.

Absolutely heartbroken to hear that Williams Martinez has taken his life at the age of 38. Tragic news.



Rest easy Williams pic.twitter.com/NJOgGS4jss