Χάνγκα ενόψει ΑΕΚ: «Είναι τελικός, παίζουμε για τη ζωή μας»

Στην αναμέτρηση της Μπανταλόνα με την ΑΕΚ αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Άνταμ Χάνγκα.

Η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί από την Μπανταλόνα (07/04, 20:30), με τον Άνταμ Χάνγκα να πραγματοποιεί δηλώσεις ενόψει την αναμέτρησης.

Ο Ούγγρος φόργουορντ αναφέρθηκε στο δεύτερο ματς με την «Ένωση», λέγοντας πως σημαντικό ρόλο θα παίξει η δύναμη του κόσμου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Άνταμ Χάνγκα:

«Κανείς δεν απαιτεί περισσότερα από τον εαυτό του από εμάς. Θέτουμε τους εαυτούς μας στόχους που θέλουμε να πετύχουμε και δεν είναι μυστικό ότι ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο Final 4. Στην Ελλάδα παίξαμε έναν καλό αγώνα, αλλά δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε. Αύριο είναι τελικός, παίζουμε για τη ζωή μας. Η ΑΕΚ είναι μια καλή ομάδα, αλλά έχουμε ήδη δείξει ότι μπορούμε να αποκλείσουμε οποιαδήποτε ομάδα. Ελπίζουμε ότι θα έρθουν πολλοί φίλαθλοί μας στο γήπεδο και μαζί θα πετύχουμε τον στόχο μας, που είναι να φτάσουμε στο Final-4».

Επίσης ο τεχνικός της Μπανταλόνα Ντάνι Μιρέτ, με τη σειρά του, τόνισε πως η σκληράδα που θα έχει η ομάδα του, θα παίξει ρόλο στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντάνι Μιρέτ

«Αύριο πρέπει να δείξουμε το κίνητρό μας από την αρχή. Η πιθανότητα να παίξουμε στο Final 4 στη Μπανταλόνα εξαρτάται από τη νίκη αύριο. Έχουμε αρκετή εμπειρία για να μην τα παρατήσουμε και να δώσουμε συνέχεια στη σειρά. Κανείς δεν μας έχει νικήσει στην έδρα μας και πρέπει να έχουμε αυτή την πνευματική σκληράδα. Θα βιώσουμε μια ατμόσφαιρα που έχουμε δημιουργήσει όλοι μας. Αύριο ελπίζουμε ότι θα είναι ένας ξεχωριστός αγώνας, είναι μια ευκαιρία. Πρέπει να δώσουμε το μάξιμουμ. Στην έδρα μας, με τον κόσμο μας, ελπίζω το κοινό να το απολαύσει και να μπορέσουμε, σε 40 λεπτά, να κερδίσουμε».