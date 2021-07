Ουρουγουάη: Αυτοκτόνησε στα 38 του ο άλλοτε παίκτης της Γουέστ Μπρομ, Γουίλιαμς Μαρτίνες (pic & vid)

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ουρουγουάη ο θάνατος του πρώην διεθνή και άλλοτε παίκτη της Γουέστ Μπρομ, Γουίλιαμς Μαρτίνες, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 38 ετών υπό αδιευκρίνιστα αίτια.

Θλιβερά είναι τα νέα που κυκλοφόρησαν από την Ουρουγουάη. Ο βετεράνος στόπερ, Γουίλιαμς Μαρτίνες, αυτοκτόνησε σε ηλικία 38 ετών και βούτηξε στο πένθος την οικογένεια της Σελέστε, με την οποία είχε αγωνιστεί το 2003.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές οι αιτίες που οδήγησαν τον μέχρι πρότινος παίκτη της Βίλα Τεράσα, σύζυγο και πατέρα κοριτσιών να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο Μαρτίνες είναι γνώριμος και στο κοινό της Premier League, αφού τη σεζόν 2005/06 είχε φορέσει για ένα εξάμηνο τη φανέλα της Γουέστ Μπρομ, σκοράροντας μάλιστα στη μία από τις δύο συμμετοχές του.

Στην καριέρα του αγωνίστηκε και στη Γαλλία με Βαλενσιέν και Ρεμς, ενώ πέρασε επίσης κι από Ισπανία, Χιλή, Παραγουάη και Κολομβία.

Absolutely heartbroken to hear that Williams Martinez has taken his life at the age of 38. Tragic news.



Rest easy Williams pic.twitter.com/NJOgGS4jss