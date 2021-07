Βραζιλία - Γερμανία 1-7: Επτά χρόνια από την απόλυτη «συντριβή» της ιστορίας (pics & vids)

Η πρώιμη Σελεσάο είχε το "Maracanazo", η σύγχρονη το «Mineirazo», την πιο «ηχηρή» συντριβή στην ιστορία των εθνικών ομάδων. Σαν σήμερα το 2014 (8/7), η Γερμανία διέσυρε με 7-1 τη Βραζιλία μέσα στο σπίτι της και σημάδεψε την πορεία τίτλου με μία θρυλική «παράσταση».

Το «Μαρακανά» την περίμενε με στόχο να ξεπλύνει τις πληγές της εθνικής τραγωδίας. Δίχως υπερβολή, έτσι ακριβώς είχε χαραχθεί στη συλλογική μνήμη της Βραζιλίας ο χαμένος τελικός του 1950 από την Ουρουγουάη, μπροστά σε 200.000 οπαδούς που θρηνούσαν υπό το βάρος της απώλειας του τροπαίου. Η γιορτή είχε μετατραπεί στον απόλυτο εφιάλτη.



Για αυτό και το 2014, η κοινή γνώμη πίστεψε στον οιωνό της επιστροφής του Μουντιάλ σε βραζιλιάνικα εδάφη, 55 χρόνια μετά. Κι από την πρώτη στγμή της ανάθεσης και στη συνέχεια της πρεμιέρας του τουρνουά, η πίεση που δέχθηκε η Σελεσάο για να φτάσει στον τελικό και να ξαναγράψει από την αρχή το «Μαρακανάσο», ήταν ανεπανάληπτη. Κανείς, όμως, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μετά το το τέλος του, θα είχε γραφτεί μία ακόμη πιο μελανή σελίδα στα χρονικά του εθνικού ποδοσφαίρου. Με τίτλο «Μινεϊράσο, 1-7».



