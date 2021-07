Τσάβι: Προπονητής της χρονιάς στο Κατάρ (pic)

Το βραβείο του καλύτερου προπονητή της χρονιάς παρέλαβε ο Τσάβι, μετά το νταμπλ που οδήγησε την ομάδα του, Αλ Σαντ, την περυσινή χρονιά.

Μία ονειρική σεζόν ολοκληρώθηκε για την Αλ Σαντ, καθώς κατάφερε με τον Τσάβι στον πάγκο της και τον πρώην άσο του Ολυμπιακού, Γκιγιέρμε να κατακτήσει το πρωτάθλημα αλλά και το Κύπελλο στο Κατάρ.

Ο 41χρονος τεχνικός μετά από αυτή την σπουδαία επιτυχία που κατάφερε να πετύχει με τον σύλλογο του, αναδείχθηκε ο καλύτερος προπονητής της χρονιάς στη χώρα.

Η συλλογή τίτλων του άλλοτε αστέρα της Μπαρτσελόνα, στο Κατάρ συνεχίζεται χωρίς σταματημό, καθώς έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα του Κατάρ (2021) το Κύπελλο του Κατάρ δύο φορές (2020,2021), το Σούπερ Καπ (2019), το Emir of Qatar Cup (2020) και το Stars Cup (2019/2020) και με αυτόν τον τρόπο έφτασε τους έξι τίτλους στη σύντομη προπονητική καριέρα του.

✅ | OFFICIAL | Xavi was named Qatar Coach of the Year Award.



