Ασύλληπτη γκολάρα με φάουλ του Μπαρεάλ στο MLS (vid)

Ένα τρομερό γκολ, από τα λίγα, με εκτέλεση φάουλ, σημείωσε ο Αλβάρο Μπαρεάλ στη νίκη του Σινσινάτι επί του Σικάγου στο MLS.

Ο ποδοσφαιριστής του Σινσινάτι χάρισε τη νίκη στην ομάδα του επί των Σικάγο Φάιρ με 1-0, χάρη σε μία εκπληκτική εκτέλεση φάουλ.

Ηταν στο 50’ όταν το Σινσινάτι κέρδισε φάουλ λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή και αριστερά. Ο Μπαρεάλ έχοντας αντίθετη φορά αποφάσισε να κάνει κάτι που λίγοι ίσως ποδοσφαιριστές θα μπορούσαν να πετύχουν από την συγκεκριμένη γωνία.

Πέρασε την μπάλα πλάγια από το τείχος με απίστευτα φάλτσα και την έστειλε στην δεξιά γωνία του γκολκίπερ των αντιπάλων του, ο οποίος μάλιστα τραυματίστηκε στην προσπάθεια να αποκρούσει μία «άπιαστη» εκτέλεση. Πρόλαβε και βρήκε την μπάλα όμως αυτή κατέληξε στα δίχτυα, σε ένα από τα ομορφότερο τέρματα που έχουμε δει φέτος στα γήπεδα.

The curl Álvaro Barreal put on this free kick



