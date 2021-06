Στο στόχαστρο η Ραπίνο για ρατσιστικό σχόλιο προ δεκαετίας

Επίθεση δέχεται η Μέγκαν Ραπίνο για ρατσιστικό σχόλιο που είχε κάνει προ δεκαετίας σε αθλήτρια, μετά την απόφαση της Victoria Secret να την κάνει το πρόσωπο στην νέα της καμπάνια.

Στο στόχαστρο έχει βρεθεί η Μέγκαν Ραπίνο για ρατσιστικό σχόλιο που έκανε προ… δεκαετίας.

Η αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου των ΗΠΑ προ λίγων ημερών ανακοινώθηκε πως θα είναι το νέο πρόσωπο της Victoria's Secret ωστόσο χρήστες του διαδικτύου θυμήθηκαν ένα ρατσιστικό σχόλιο που έκανε το 2011 και είχε προκαλέσει οργή.

Η Ραπίνο, από τις κορυφαίες παίκτριες ποδοσφαίρου στον πλανήτη, είχε κάνει ένα σχόλιο προσβλητικό σε μία πρώην παίκτρια των ΗΠΑ, την Νατάσα Κάι, η οποία έχει καταγωγή από την Χαβάι. Συγκεκριμένα, της έγραψε πως μοιάζει με Ασιάτισσα επειδή είχε κλειστά τα μάτια της. Το ειρωνικό της σχόλιο απέναντι στην σχιστομάτα αθλήτρια είχε προκαλέσει «έκρηξη» στο twitter και ορισμένοι το θυμήθηκαν και ζήτησαν από την Victoria Secret να ακυρώσει την απόφασή της.

@tasha_kai00 u look asian with those closed eyes! — Megan Rapinoe (@mPinoe) May 19, 2011

Η Κάι, στο προφίλ της κάτω από το όνομά της έχει αφήσει το σχόλιο «Ραπίνο, σκ@@α ρατσίστρια», με το hashtag #stopAsianhate, με τον λογαριασμό πάντως να είναι ανενεργός πλέον εδώ και καιρό.

Η Ραπίνο έχει επικροτηθεί για τον ρόλο της ως ακτιβίστρια, ζητώντας ίσα δικαιώματα για τις γυναίκες στον επαγγελματικό τους τομέα, αλλά και για τον ρατσισμό που δέχονται οι τρανς.

Ωστόσο, το παρελθόν της και το ρατσιστικό σχόλιο που έκανε κατά της Κάι, ήρθε ξανά στην επιφάνεια, με τους χρήστες στο twitter να «σφυροκοπούν» την Αμερικανίδα, αλλά και το πρακτορείο μοντέλων για την απόφασή τους να την κάνουν πρόσωπο της καμπάνιας τους.





My husband is Asian.

His eyes don't look closed unless he's sleeping. — George In Chains (@GeorgeSaysWTH) June 17, 2021