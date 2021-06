Ονάνα: Μειώθηκε η ποινή του, ξαναπαίζει από Νοέμβρη

Ο Αντρέ Ονάνα δικαιώθηκε έστω και σε κάποιο μικρό βαθμό για το θετικό αποτέλεσμα σε τεστ ντόπινγκ και από τον Νοέμβρη μπορεί να παίξει ξανά!

Ο νυν τερματοφύλακας του Άγιαξ, που βέβαια ενδεχομένως να παίζει στην Άρσεναλ τη νέα αγωνιστική περίοδο, είχε τιμωρηθεί τον περασμένο Φλεβάρη για θετικό αποτέλεσμα που είχε προκύψει έπειτα από τεστ που είχε υποβληθεί για ντόπινγκ.

Εκείνος είχε ισχυριστεί ότι κατά λάθος είχε πάρει ένα χάπι δίχως να δώσει προσοχή στο λάθος που έκανε, αφού αυτά ήταν για την σύζυγό του κι όχι για εκείνον. Τιμωρήθηκε με έναν χρόνο απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε ποδοσφαιρική δραστηριότητα, προσέφυγε στο CAS και αυτό του μείωσε την ποινή στους 9 μήνες.

Έτσι, από τις αρχές Νοέμβρη θα μπορεί πλέον να παίξει ξανά κανονικά, ενώ, θα μπορεί να ξεκινήσει προπονήσεις ένα δίμηνο νωρίτερα, από τις αρχές του Σεπτέμβρη για να είναι απόλυτα έτοιμος έπειτα από τόσο μεγάλο διάστημα απραξίας...

The international court of arbitration for sport (CAS) has made a ruling appeal in the case of André Onana versus the UEFA. The goal keeper was previously suspended for twelve months by the European football association because of a violation of the doping rules.