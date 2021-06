Τέβες: Για πάντα ο ατίθασος Καρλίτος του «Μπομπονέρα»... (vids)

«Το αίμα μου δεν είναι κόκκινο, αλλά μπλε και κίτρινο...». Το παιδί της Μπόκα, ένας από τους μεγαλύτερους οπαδούς της, αποχωρεί ξανά και αυτή τη φορά, δεν θα ξαναγυρίσει...

Πέρασε πολλά. Η αγάπη του κόσμου τον κρατούσε όρθιο. Ειδικά από την ημέρα που έχασε τον πολυαγαπημένο του θείο, τον οποίο μέσα του ήξερε πολύ καλά πως ήταν ένας πραγματικός πατέρας για εκείνον. Τον μεγάλωσε, τον βοήθησε, του έδωσε συμβουλές, τον στήριξε και μαζί με την αδερφή της μητέρας του Καρλίτος, Αντριάνα.

Στα 37 του και μάλλον έχοντας καταλάβει πως έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου, τόσο σε σωματικό επίπεδο, όσο πολύ περισσότερο και σε πνευματικό, ο Τέβες αποφάσισε ν' αποχωρήσει από την Μπόκα και πιθανότατα να βάλει τέλος και στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ό,τι κι αν έζησε στην Ευρώπη, ακόμα κι αν έπαιξε και σε τελικό Champions League, όσα κι αν πανηγύρισε σε Αγγλία και Ιταλία, όσο... χαμό κι αν προκάλεσε σε Γιουνάιτεντ και Σίτι στο Μάντσεστερ, θα τ' αντάλλαζε πανεύκολα για ένα βράδυ σε γεμάτο «Μπομπονέρα» με τη φανέλα της Μπόκα. Ξανά και ξανά και ξανά...

Έτρεξε θυμίζοντας... καλπασμό αλόγου, σκαρφάλωσε στο κάγκελο, φώναξε «γκολ» με όλη τη δύναμη της ψυχής του, πανηγύρισε σαν να μην υπήρχε «αύριο». Η στιγμή ήταν μοναδική και ήταν δική του και της ομάδας του. Της καρδιάς του και της αγαπημένης του Μπόκα Τζούνιορς.

Του κόσμου για τον οποίο έμαθε από μικρός να αγαπάει και να παίζει για εκείνον, αλλά και των... τρελών που κάνουν το «Μπομπονέρα» να μοιάζει πως... κουνιέται μονίμως και προκαλείται σεισμική δόνηση στους πανηγυρισμούς των γκολ που πετυχαίνουν οι ποδοσφαιριστές της Μπόκα.

Ο Τέβες, χάρισε τον περσινό τίτλο στους «xeniezes» με δικό του γκολ σε ένα δραματικό φινάλε στο πρωτάθλημα της Αργεντινής, με την Ρίβερ Πλέιτ να χάνει βαθμούς απέναντι στην Ατλέτικο Τουκουμάν και στην επιστροφή του αείμνηστου, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα στο γήπεδο της Μπόκα, ο σύλλογος πήρε το στέμμα.

Εκείνες οι στιγμές θα μείνουν χαραγμένες σε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους, σε όλους τους τυχερούς που το έζησαν από κοντά αλλά φυσικά και στο μυαλό του Τέβες.

Όταν πλέον θα πέφτει για ύπνο, θα νανουρίζεται από την πιο γλυκιά ιαχή που έχει ακούσει ποτέ. Το μακρόσυρτο «γκοοοολ» των οπαδών της Μπόκα και την λαοθάλασσα που κατέβαινε την εξέδρα για να φτάσει όσο πιο κοντά γινόταν στους παίκτες...

Στη Γουέστ Χαμ πήρε τέτοια τροπή η παρουσία του και η μεταγραφή του στο λονδρέζικο κλαμπ μαζί με τον Μαστσεράνο, με πρόστιμο και αφαίρεση βαθμών για την ομάδα λόγω του παρατυπίας στο deal. Στο Μάντσεστερ έπαιξε και στις δύο μεγάλες ομάδες, γνωρίζοντας φυσικά και τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, παίρνοντας το μετάλλιο του Πρωταθλητή Ευρώπης το 2008 στη Μόσχα και προκαλώντας χαμό με την μεγάλη του μετακίνηση στους «πολίτες».

Πανηγύρισε τίτλους, όμως έκανε άνω – κάτω και το σύνολο του Μαντσίνι με την άρνησή του να παίξει σε ματς του Champions League κόντρα στην Μπάγερν, μέχρι ν' αρχίσει την... επανάσταση και να εξαφανιστεί επιστρέφοντας στην πατρίδα του προκειμένου να πιέσει για να φύγει.

Στην Ιταλία με την Γιουβέντους τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα, χαρακτηρίστηκε ένας από τους «πιο αποτελεσματικούς επιθετικούς που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα της Γιουβέντους».

Έκανε τρομερά πράγματα μέχρι και το 2015, έπαιξε και στον τελικό του Champions League απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο Βερολίνο, όμως ο στόχος είχε «κλειδώσει». Ήθελε ξανά το αλήτικο, το ποδόσφαιρο της Αργεντινής, την γειτονιά που ζει και αναπνέει για την μπάλα και την ομάδα, το «Μπομπονέρα» που... κόχλαζε.

Πήρε τα πρωταθλήματα του 2015 και του 2017 με τους xeinezes, ωστόσο, η γενικότερη εσωτερική του ανησυχία ήταν τέτοια που τον έκανε να πραγματοποιήσει το ταξίδι στην Άπω Ανατολή και ν' αντικρίσει το κινεζικό ποδόσφαιρο με τη φανέλα της Shanghai Shenhua.

Βρέθηκε εκεί περισσότερο ως... guest star κι όχι τόσο ως ποδοσφαιριστής προτού πάρει οριστικά το δρόμο για την πατρίδα για μια τελευταία φορά. Λάμβανε περίπου 90.000 ευρώ την ημέρα. Περίπου 650.000 ευρώ την εβδομάδα! Και είχε μόλις τέσσερα γκολ σε 20 συμμετοχές, για να επιστρέψει στην πατρίδα του και τη Μπόκα το 2018.

Moments after Carlos Tévez scored the winner versus Maradona's Gimnasia to overtake River and win the league on the last day of the season.



Not a bad memory for him when recalling his penultimate game in front of a full Bombonera pic.twitter.com/CqwciZb8cV