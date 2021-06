Ο Μασούρας ως σέντερ φορ (vids)

Ο 27χρονος έπαιξε στο Βέλγιο για αρκετή ώρα «φουνταριστός» και το gazzetta.gr ανέσυρε το... παρελθόν του ως «9άρι» που μάλιστα δείχνει πετυχημένο

Πολλές υποσχέσεις για το μέλλον άφησε η Εθνική μας ομάδα μετά το χθεσινό (3/6) 1-1 των Βρυξελλών, κόντρα στο Βέλγιο που βρίσκεται στην κορυφή του FIFA Ranking. Φιλικό μεν, αλλά η «γαλανόλευκη» έδειξε πως έχει δυνατότητες και ο Γιώργος Μασούρας ήταν η «αποκάλυψή» της. Οχι επειδή «χρειαζόμασταν» τον αγώνα Χέιζελ να... καταλάβουμε ότι ο 27χρονος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής αφού καταθέτει συνεχώς τα διαπιστευτήριά του, αλλά επειδή ανταποκρίθηκε πλήρως και σε μία θέση που δεν έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε, εκείνη του «φουνταριστού». Μεγάλο μέρος του παιχνιδιού το πέρασε ως φορ, τόσο μόνος όσο και στο πλευρό του Βαγγέλη Παυλίδη που πλαισίωνε ερχόμενος από τα δεξιά.

Με τη βοήθεια του wyscout αναζητήσαμε τις παρουσίες του διεθνή άσου ως «9άρι» και θα δούμε πως και ως σέντερ φορ έχει κάνει καλές εμφανίσεις. Ας τις θυμηθούμε...



*Στις 10 Φεβρουαρίου του 2018 αγωνίστηκε για πρώτη φορά, σε υψηλό επίπεδο, ως «9άρι» στο ματς του Πανιωνίου με τη Λαμία στη Νέα Σμύρνη. Είχε 1 τελική με κεφαλιά ύστερα από σέντρα του Σαραμαντά που μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος (1/1 on target) και μέτρησε 4/8 πάσες (50%). Συνολικά έπαιξε εκεί 21 λεπτά.





*Επόμενη εμφάνισή του ως σέντερ φορ ήταν στις 28/2 και στον τότε ημιτελικό Κυπέλλου των «κυανέρυθρων» με τον ΠΑΟΚ. Στο 88' «φλέρταρε» με το γκολ αλλά ο Πασχαλάκης αντέδρασε σωστά στο σουτ του (1/1 on target τελική) και κατέγραψε υψηλό ποσοστό σωστών μεταβιβάσεων (11/16), εκ των οποίων σε μία «έφτιαξε» μία μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Γεσίλ. Ως «9άρι» εκείνο το βράδυ είχε αγωνιστεί για 47'.





*Τον Μάρτιο του 2018 στο ΟΑΚΑ έκανε το «ντεμπούτο» του ως ενδεκαδάτος σέντερ φορ, στο 1-0 που έχασε τότε ο Πανιώνιος από την ΑΕΚ. Για 72' ήταν στην κορυφή της «κυανέρυθρης» επίθεσης, δεν έκανε τελική, ενώ είχε 50% ποσοστό πετυχημένων μεταβιβάσεων (7/14).



*Αρχές της επόμενης σεζόν (2/9/18) τον είδαμε ξανά «9άρι», στο φινάλε του 1-0 που έχασε ο Πανιώνιος από τον ΠΑΟΚ. Συνολικά βρέθηκε φουλ μπροστά για 12' και είχε μία «σεντερφορίσια» κεφαλιά στις καθυστερήσεις που πέρασε λίγο άουτ (1 τελική, off target).



*Λίγες ημέρες μετά ο Πανιώνιος κέρδισε 2-0 στη Ριζούπολη. Ο Μασούρας αντικαταστάθηκε στο 89', αλλά για 45 λεπτά ήταν φορ (μαζί με τον Ντουρμισάι). Στο 20' το σουτ του πέρασε λίγο έξω από την εστία του Χουάντερσον (1 τελική, off target) και είχε 6/11 σωστές πάσες.





*Τον Οκτώβριο του 2018 βρήκε για πρώτη φορά δίχτυα σε αγώνα που έπαιζε στο «9». Ο Πανιώνιος υποδέχθηκε στις 3 του μηνός την ΑΕΛ για το Κύπελλο, εκείνος πέρασε στο δεύτερο μισό ως αλλαγή και στο 89΄βγήκε στην πλάτη της «βυσσινί» άμυνας και πλάσαρε υποδειγματικά με λόμπα τον εξερχόμενο Κρίστινσον, που πλέον είναι συμπαίκτες στον Ολυμπιακό.Ο 27χρονος ήταν για 47 λεπτά στην κορυφή της επίθεσης, είχε 1/1 on target τελικές (το γκολ) και 9/11 σωστές πάσες.

*Λίγες ημέρες μετά ο Πανιώνιος κέρδισε και τον Αρη για το πρωτάθλημα και εκείνος έβγαλε όλο το παιχνίδι. Για 84 λεπτά όμως λογίζονταν ως φορ μαζί με τον Ντουρμισάι και ναι μεν δεν σκόραρε, ήταν όμως αρκετά δραστήριος. Εβγαλε 3 τελικές εκ των οποίων 1 on target (1 «καθαρή» φάση), άγγιξε το «τέλειο» σε σωστές μεταβιβάσεις (13/15, 87%) και στο πρώτο τέταρτο «έφτιαξε» 2 φάσεις για τον Σπιριντόνοβιτς (εκείνη του 13' που έδιωξε ο Κουέστα ήταν κλασικότατη).

*Στις 15 Δεκεμβρίου του 2018 στους «Ζωσιμάδες» έπαιξε για τελευταία φορά με την «κυανέρυθρη» φανέλα και μάλιστα ήταν για 80 λεπτά εκ των στράικερ του Πανιωνίου, στην ήττα με 3-1 που γνώρισε από τον ΠΑΣ. Κατέγραψε ξανά υψηλό ποσοστό μεταβιβάσων (20/27), είχε 3 τελικές εκ των οποίων 2 on target (του δεύτερου ημιχρόνου που έβγαλε ο Μιχαήλ πολύ καλή), ενώ με το σκορ ακόμη στο 0-0 «έφτιαξε» μία κλασική χαμένη ευκαιρία του Τσιλούλη.

*Η πρώτη φορά που τον είδαμε με τη «γαλανόλευκη» ως σέντερ φορ ήταν τον Ιούνιο του 2019, σε ένα παιχνίδι με την Ιταλία. Για 47 λεπτά βρέθηκε στο «9», είχε 8/11 σωστές πάσες, ενώ στο 77' «έφτιαξε» και μία καλή ευκαιρία του Φορτούνη.

*Με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έπαιξε «φουνταριστός» και για 13 λεπτά κόντρα στην Αρμενία, τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου απείλησε με σουτ (κόντραρε), ενώ είχε το απόλυτο (3χ3) σε πάσες.

*Πλέον στον Ολυμπιακό εδώ και χρόνια, στο φετινό 4-0 της Τρίπολης ήταν επίσης για 13 αγωνιστικά λεπτά εκ των «ερυθρόλευκων» σέντερ φορ (1/2 σωστές πάσες).

*Μέχρι που φτάσαμε στη χθεσινή αναμέτρηση των Βρυξελλών, όπου μετά το 60' ήταν το κλασικό «9άρι» της Εθνικής, ενώ κατά διαστήματα πλαισίωνε τον Παμλίδη. Συνολικά ήταν για 50 λεπτά κλασικός επιθετικός, στο 61' «φλέρταρε» με το γκολ αλλά ο Μινιολέ του είπε «όχι», «έφτιαξε» την κεφαλιά του Παπαδόπουλου στο φινάλε και έστω από στατική μπάλα «συμμετείχε» στη φάση του 1-1. Συνολικά σε αυτό το διάστημα είχε 13/16 σωστές πάσες.





Ετσι ο Μασούρας για 531 αγωνιστικά λεπτά στην καριέρα του σε υψηλό επίπεδο είτε στο «9», μόνος ή και με παρτενέρ. Σε αυτό το διάστημα σημείωσε 1 γκολ και έβγαλε 4 «καθαρές» φάσεις, ενώ συνολικά «μέτρησε» 11 τελικές εκ των οποίων 7 ήταν on target.

Παράλληλα όμως ως στράικερ βοήθησε τα μέγιστα και στο δημιουργικό σκέλος, αφού το ποσοστό του πετυχημένων μεταβιβάσεων ανέρχεται στο 71,9% (95/132) και το σπουδαιότερο ίσως «έφτιαξε» 4-5 «καθαρές» φάσεις συμπαικτών του. Ο Μασούρας αν χρειαστεί φαίνεται πως παίζει... παντού.