Επιμένει ο Ποτσετίνο να θέλει να φύγει από την Παρί (pic)

Δυσαρεστημένος στο Παρίσι φαίνεται πως είναι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος επιμένει στην αποχώρησή του από τον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν.

Το Νοέμβριο του 2019 η Τότεναμ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της μετά από πέντε χρόνια με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Επόμενος προπονητικός σταθμός για τον 49χρονο τεχνικό η Παρί Σεν Ζερμέν, με την οποία κατέκτησε δύο τίτλους σε διάστημα 34 αναμετρήσεων.

Ωστόσο, όλα δείχνουν πως ο Αργεντινός τεχνικός δύσκολα θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο των Παριζιάνων και τη νέα σεζόν. Εδώ κι αρκετές εβδομάδες έχουν φουντώσει οι φήμες περί αποχώρησης του. Δημοσιεύματα μάλιστα, αναφέρουν πως ζήτησε από την διοίκηση να «σπάσουν» τη συνεργασία τους, προκειμένου να αποχωρήσει ελεύθερος.

Μάλιστα, νέο δημοσίευμα, αυτή τη φορά από την έγκυρη «Liberation», αναφέρει πως ο 49χρονος προπονητής συναντήθηκε εκ νέου με τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου, Νασέρ Ελ Κελαϊφί και του εξέφρασε γι' ακόμη μία φορά την επιθυμία του να αποχωρήσει.

Την ίδια ώρα πάντως που στην Αγγλία γράφουν συνεχώς για τον Ποτσετίνο και για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Τότεναμ.

Having spoken to Paris Saint-Germain they are adamant that Mauricio Pochettino has not told them or club president Nasser Al-Khelaifi that he wants to leave.