Mπενίτεθ: «Με σκληρή δουλειά να βγάλουμε τον Παναθηναϊκό από την δύσκολη στιγμή»

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για την αντίδραση που περιμένει να βγάλει στη Βουδαπέστη ο Παναθηναϊκός κι έκανε λόγο για μια πολύπλοκη ποδοσφαιρική κατάσταση. Αποστολή στην Ουγγαρία Νίκος Αθανασίου.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει σημαντικούς βαθμούς το βράδυ της Πέμπτης στη Βουδαπέστη κόντρα στη Φερεντσβάρος για το Europa League και ο τεχνικός του Τριφυλλιού, Ράφα Μπενίτεθ, μίλησε για την σπουδαιότητα του παιχνιδιού και όσα περιμένει από την ομάδα του, ώστε το Τριφύλλι να αφήσει πίσω την βαριά ήττα από την ΑΕΚ στο αθηναϊκό ντέρμπι.

Αναλυτικά η συνέντευξη Τύπου του Ίβηρα κόουτς:

Για την αντίδραση της ομάδας του:

«Ξέρουμε πως είναι πολύ σημαντικό ματς. Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο σε κάθε διοργάνωση. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα αύριο το βράδυ και πρέπει να είμαστε στο 100% έτοιμοι, ώστε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Μου άρεσαν οι απαντήσεις του Πελίστρι. Ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι αυτή η περίοδος, είναι μεταβατική περίοδος. Αναγνωρίζουμε πως πρέπει να βλέπουμε τα ματς ξεχωριστά και πρέπει με σκληρή δουλειά να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση».

Για την Φερεντσβάρος:

«Έχουμε τα ριπόρτ, θέλουν την κατοχή, να πρεσάρουν ψηλά, περιμένουμε δύσκολο παιχνίδι. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα, ώστε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, ξεπερνώντας τις δυσκολίες του αντιπάλου. Αναλύσαμε τον αντίπαλο, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν αλλάζουμε τον τρόπο μας αν η Φερεντσβάρος έχασε δύο παίκτες βασικούς. Ο τρόπος δεν θα αλλάξει, όποιος και αν παίξει».

Για το τακτικό κομμάτι και την ταυτότητα του Παναθηναϊκού:

«Πρέπει να σκεφτούμε τους παίκτες που είχαμε, που έχουμε και που θα έχουμε. Είμαστε εδώ τρεις μήνες, αλλάζουμε παίκτες και έχουμε δύο ματς την εβδομάδα, όπου πρέπει να νικάμε. Είναι κάτι πολύπλοκο. Μιλάμε για εντελώς διαφορετικούς παίκτες, με άλλα χαρακτηριστικά. Είναι αρκετά δύσκολο να ισορροπήσεις και να αποφασίσεις τι ακριβώς θέλεις να κάνεις. Για εμένα το κλειδί της ταυτότητας είναι η ισορροπία.

Θέλουμε να πιέζουμε ψηλά, ναι. Όλη την ώρα; Όχι απαραίτητα. Θέλουμε την μπάλα. Ναι. Όλη την ώρα; Δεν είναι απαραίτητο. Αν παίζουμε με μια ομάδα με αμυντική γραμμή αργή, θέλουμε να τους ανεβάσουμε αυτούς ψηλά και να τους χτυπήσουμε στην πλάτη με άμεσες μεταβιβάσεις. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Θέλουμε την μπάλα να την κερδίζουμε άμεσα. Πρέπει να έχουμε ευελιξία σε κάποια πράγματα αλλά η βασική λέξη είναι η ισορροπία».

Για τον Ρόμπι Κιν που τον είχε παίκτη στη Λίβερπουλ:

«Τον συνάντησα πρόσφατα και μιλήσαμε για το ποδόσφαιρο. Η ομάδα του παίζει καλό ποδόσφαιρο και θα είναι χαρούμενος με την καριέρα του. Έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο και πιστεύω πως τα πάει πολύ καλά».

Πελίστρι: Να πάρουμε την νίκη

Τους παίκτες του συλλόγου εκπροσώπησε ο Φακούντο Πελίστρι. Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ήταν ένα βαρύ χτύπημα το ματς με την ΑΕΚ. Στόχος μας είναι αύριο απέναντι σε νέο αντίπαλο να πάρουμε την νίκη και να συνεχίσουμε στη διοργάνωση. Είχα μια μεγάλη χρονική περίοδο όπου απείχα. Ήταν δύσκολο να βλέπεις τους αγώνες χωρίς να μπορείς να βοηθήσεις.

Τώρα είμαι πολύ καλά, θέλουμε να δώσουμε την μάχη σε όλα τα μέτωπα. Θέλουμε αύριο με ψηλά το κεφάλι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Οι παίκτες είμαστε οι πρώτοι που έχουμε την συναίσθηση. Δουλεύουμε καθημερινά, οι φίλαθλοι να ξέρουν πως πάντα θα μπαίνουμε στο γήπεδο για να πάμε τον Παναθηναϊκό εκεί που του αξίζει. Εμείς θα αφήνουμε τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο».