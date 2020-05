Virtual F1: Ισπανικό Grand Prix με Αγουέρο, Κουρτουά, Αρτούρ! (vid)

Φίλοι της Formula 1 και του ποδοσφαίρου ενωθείτε! Το προσεχές Virtual Grand Prix της Ισπανίας έρχεται την Κυριακή (10/5, 18:00) και τα κορυφαία ονόματα των δύο χώρων θα δώσουν μάχη για την pole position.

Ο δις πρωταθλητής Σαρλ Λεκλέρ, μαζί με τους Άλεξ Άλμπον, Αντόνιο Τζιοβινάτσι, Τζορτζ Ράσελ, Νικολά Λατιφί και Λάντο Νόρις θα αποτελέσουν για μια ακόμη φορά το ρόστερ των ομάδων της F1, αλλά με εξέχουσες μορφές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Σέρχιο Αγουέρο θα κάνει διάλειμμα από την προετοιμασία με την Μάντσεστερ Σίτι και θα οδηγήσει για λογαριασμό της Άστον Μάρτιν Ρεντ Μπουλ, ενώ για δεύτερη φορά θα συμμετάσχει ο Τιμπό Κουρτουά, αυτή τη φορά με την Άλφα Ρομέο. Από το Grand Prix στην εικονική πίστα του Circuit de Barcelona-Catalunya δεν θα μπορούσε να λείπει και εκπρόσωπος των Μπλαουγκράνα. Ο Αρτούρ Μέλο συμπληρώνει ιδανικά το team των ποδοσφαιριστών και θα τρέξει με την Haas.

Συντονιστείτε λοιπόν το απόγευμα της Κυριακής για μια εντυπωσιακή κούρσα, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω του επίσημου καναλιού της F1 και του Sky Sports στο YouTube.

Sergio Aguero already sending it@ManCity striker @AgueroSergioKun is revving up for his @RedBullRacing debut #VirtualGP #RaceAtHome pic.twitter.com/tGw9UNJvMq

— Formula 1 (@F1) May 9, 2020