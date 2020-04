Η Premier League ξεκινά το δικό της virtual τουρνουά στο FIFA 20 (pic)

Όσοι πιστοί της Premier League προσέλθετε. Το κορυφαίο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στον κόσμο μετατρέπεται σε virtual εκδοχή λόγω της έλλειψης δράσης εν μέσω κορονοϊού και μάλιστα για καλό σκοπό.

To ePremierLeague Invitation αρχίζει στις 21 Απριλίου, με τις 20 ομάδες να εκπροσωπούνται από ποδοσφαιριστές του κλαμπ ή μουσικούς και διασημότητες και τα έσοδα από τις δωρέες που θα καταχωρούνται κατά τη διάρκεια των αγώνων θα διατεθούν στον NHS και τη μάχη κατά του Covid-19 στην Αγγλία.

Όσο για το ρόστερ των «μονομάχων»; Γεμάτο αστέρες, με τον Ραχίμ Στέρλινγκ να παίζει για την Μάντσεστερ Σίτι, τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ να εκπροσωπεί την Λίβερπουλ, αλλά και τους Ντιόγκο Ζότα (Γουλβς) και Γουίλφρεντ Ζαχά (Κρίσταλ Πάλας) να ξεχωρίζουν με τη συμμετοχή τους.

Το τουρνουά θα είναι νοκ-άουτ και από τα τέσσερα ζευγάρια του πρώτου γύρου θα συμπληρωθεί το παζλ των «16» που θα συνεχίσουν μέχρι τον τελικό. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Premier League αλλά και το κανάλι της στο YouTube.

Αναλυτικά τα 6 γνωστά ζευγάρια της φάσης των «16»:

22/4: Μάντσεστερ Σίτι (Στέρλινγκ) – Κρίσταλ Πάλας (Ζαχά)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Γκρέναν, μουσικός) – Λίβερπουλ (Άρνολντ)

Τσέλσι (Τζέιμς) – Γκόμες (Έβερτον)

Τότεναμ (Σισοκό) – Ατσού (Νιουκάστλ)

23/4: Γουλβς (Ζότα) – Λέστερ (Εντιντί)

Νόριτς (Κάντγουελ) - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (Μουσέ)

Δείτε και το πρόγραμμα του πρώτου γύρου:

How Round 1️of the #ePremierLeague Invitational looks...

Full draw details https://t.co/NMrMnYO9xf pic.twitter.com/23wrGPNEuM

— Premier League (@premierleague) April 20, 2020