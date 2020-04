Gazzetta Cup powered by AXE: Το «Final-4» που όλοι φανταζόμασταν, είναι εδώ!

Το περίμενες καιρό. Το είχες σκεφτεί σαν μια ιδέα, μακρινή αλλά δελεαστική. Τέσσερις κορυφαίοι ελληνικοί σύλλογοι, να διεκδικούν το ίδιο τρόπαιο σε νοκ άουτ παιχνίδια και όλα αυτά μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Πέντε αγώνες αφορμή για το τελικό ξεκαθάρισμα στη σεζόν, σε κοινή έδρα. Στο γήπεδο της ομάδας σου και ταυτόχρονα στο γήπεδο του σπιτιού σου.

Ντέρμπι Αιωνίων και ντέρμπι Δικεφάλων. Μαζί, back-to-back, χωρίς παύση στο θέαμα και τη δράση, με 10 παίκτες από κάθε πλευρά να παίζουν αποκλειστικά για τη φανέλα και τον στόχο: το πολυπόθητο τρόπαιο, που το βράδυ της Κυριακής θα ανήκει μόνο σε έναν από τους τέσσερις, χρωματισμένο ανάλογα.

Ερυθρόλευκο vs Πράσινο. Ασπρόμαυρο vs Κιτρινόμαυρο. Πρώτα ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και μετά Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός . Αυτό δεν είναι πια φαντασία, αλλά το μενού των ημιτελικών του Gazzetta Cup powered by AXE, που ήρθε να δώσει «λάμψη» στο διήμερο και τρεις μοναδικές ποδοσφαιρικές κόντρες στο ελληνικό κοινό.

Τι καλύτερο, λοιπόν, από το να… ζεσταθούμε ενόψει των σπουδαίων, διπλών ημιτελικών που αρχίζουν το απόγευμα και θα αποφέρουν την επική κυριακάτικη μάχη με όφελος την κούπα;

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ



Η κλήρωση της περασμένης Τρίτης έμελλε να φέρει αντιμέτωπους τους δύο Δικεφάλους, στο τέλος μίας σεζόν με αντίθετο πρόσημο. Από τη μία, αυτός του Βορρά, με το status του πρωταθλητή να έχει ήδη χαρίσει την επιτυχία στον τελικό απολογισμό της σεζόν eFootball PES και το Gazzetta Cup να παρουσιάζεται ως η ιδανική περίσταση για να ξεπληρώσει στον Ολυμπιακό την απώλεια του Σούπερ Καπ.

Από την άλλη, όμως, η Ένωση δείχνει ο πιο ακατάλληλος αντίπαλος αυτή τη στιγμή για να βρεθεί στο διάβα του. Διψασμένη αφού δεν πανηγύρισε τρόπαιο φέτος, ανανεωμένη με ποιοτικές προσθήκες στο ρόστερ της και επιθετική νοοτροπία, η ΑΕΚ υπόσχεται να υψώσει το υπέρτατο εμπόδιο στα σχέδια του @LazartheGreek.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ είχε επισημάνει στις δηλώσεις του στο gazzetta.gr την απαιτητική συνάντηση κόντρα στην ομάδα του @Patsid2011, για τον οποίο τρέφει σεβασμό και εκτίμηση.

«Έχουμε μπροστά μας 2 δύσκολα παιχνίδια με την ΑΕΚ, που είναι μια πάρα πολύ ανανεωμένη ομάδα με νέες δυνατές προσθήκες οπως Damonkef789, KIngOfPro1988 και Crazyflash7. Ο Αρχηγός τους (Patsisd2011) είναι ένα άτομο που σέβομαι και αγαπώ και είμαι σίγουρος πως θα έχει την ομάδα του ετοιμοπόλεμη».

Ο ίδιος ο κάπτεν των κιτρινόμαυρων είχε ανταποδώσει δίνοντας το δικό του σύνθημα, αλλά φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως δεν υπάρχει φόβος από την πλευρά τους.

Όσο για το τι θα δούμε αγωνιστικά στο ηλεκτρονικό χορτάρι του PES; Σύστημα 4-2-1-3 οι μεν, καθαρό 4-3-3 οι δε, με την ΑΕΚ να έχει την πρόθεση να ψάξει το γρήγορο γκολ και τον ΠΑΟΚ μέσα από τα λόγια του αρχηγού του να δείχνει ότι θα προσπαθήσει να κοντρολάρει πρώτα το τέμπο του ματς ώστε να χτίσει την κυριαρχία του.

Είτε έτσι είτε αλλιώς, το τακτικό στοιχείο είναι ένα ακόμα που μαρτυρά ότι οι δύο ομάδες «κουμπώνουν» εξαιρετικά και μας επιφυλάσσουν οριακές καταστάσεις.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Το κλασικό ελληνικό ντέρμπι δεν θα μπορούσε να βρει πιο ταιριαστό σενάριο για να ζωντανέψει ξανά και μάλιστα στο φινάλε της σεζόν.

Οι Eρυθρόλευκοι με τον αέρα των δύο σερί τίτλων (Κύπελλο και Σούπερ Καπ), με άτρωτη ψυχολογόα και δηλωμένη νοοτροπία νικητή. Οι Πράσινοι με το κίνητρο πιο υψηλό από ποτέ, καθώς θέλουν να «σβήσουν» το ενδεχόμενο μιας άδειας από διακρίσεις χρονιάς, σε δύο ντέρμπι χωρίς… αύριο.

Αναμφίβολα, οι αναμετρήσεις των Αιωνίων πληρούν κάθε προϋπόθεση για να μας καθηλώσουν στις οθόνες μας, με την έξτρα λεπτομέρεια ότι στην πρώτη σέντρα ο καθένας θα γνωρίζει ήδη τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει στον μεγάλο τελικό. Αρκεί βέβαια να προκριθεί.

Τον πρώτο λόγο, βάσει πορείας και μομέντουμ, έχει σίγουρα ο Ολυμπιακός. Είναι κάτι άλλωστε που αναγνωρίζει ο κάπτεν του Τριφυλλιού @PhaNtOm_Duck-95, ο οποίος στις δηλώσεις του κατά την προετοιμασία της ομάδας παραδεχόταν ότι οι Ερυθρόλευκοι έχουν αποδείξει την αξία τους και ο ρόλος του φαβορί τους ανήκει, τονίζοντας όμως ότι η στάμπα του αουτσάιντερ ταιριάζει στην ομάδα για να κάνει το «μπαμ».

Σχετικά με αυτό τοποθετήθηκε και ο κάπτεν του Ολυμπιακού @Gavros1991: «Για τον Παναθηναϊκό μπορεί να έχει λίγο παραπάνω αξία, διότι θέλει να αποδείξει πως η απώλεια του τίτλου ήταν θέμα συγκυριών. Σίγουρα έχει και αυτός με την σειρά του πολύ καλούς παίχτες όπως PhaNtOm Duck 95, the_king, Antreasfc88,o_maestros, HellasGregPower αλλά ο μόνος τρόπος για να μας απειλήσουν είναι οι αντεπιθέσεις».

Πώς όμως θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός στην τακτική των Πρασίνων, που θυμίζει συνταγή… Γιώργου Δώνη με το 4-2-1-3 του ποδοσφαιρικού τμήματος του συλλόγου; Μα με το κλασικό και δοκιμασμένο 4-3-3, χάρη στο οποίο πορεύθηκε επιτυχημένα στις δύο τελευταίες διοργανώσεις.

Φυσικά, σε όλες τις «ομηρικές» μάχες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ώρες θα βρίσκεται στις επάλξεις όλο το δυναμικό του gazzetta.gr για να σας προσφέρει τη δράση, με διευθυντές, αρχισυντάκτες και συντάκτες να σχολιάζουν αυτό που παρακολουθούν στο «ιντερνετικό χορτάρι».

Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν για την έναρξη του Gazzetta Cup powered by AXE.

Το πρόγραμμα των «διπλών» ημιτελικών, όπου μετράει το εκτός έδρας γκολ όσο αφορά στην πρόκριση: