Gazzetta Cup powered by AXE: Όσα θέλεις να ξέρεις πριν το ζωντανό υπερθέαμα!

Πέντε μεγάλοι αγώνες, με τη συμμετοχή κορυφαίων παικτών, μας περιμένουν για να τους ζήσουμε live στο gazzetta, αυτό το Σαββατοκύριακο (11-12/4)!

Το gazzetta και η HFP - PES Greece (Hellenic Federation Of PES), η κορυφαία κοινότητα παικτών του Pro διοργανώνουν το “Gazzetta Cup powered by AXE”, ένα τουρνουά με τη συμμετοχή τεσσάρων ομάδων. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, κάθε μία εκ των οποίων απαρτίζεται από 10 διαφορετικούς gamers, θα συγκρουστούν διεκδικώντας τον τίτλο σε ένα κορυφαίο “10VS10” τουρνουά powered by AXE! Το AXE με την καμπάνια #AxeResponsiblyStayHome ενθαρρύνει το Μένουμε Σπίτι και ζητά από τους άντρες να κάνουν το ίδιο στηρίζοντας τους στην αγαπημένη τους δραστηριότητα, το gaming.

Στα ημιτελικά, η κληρωτίδα έβγαλε «μονομαχία» αιωνίων και Δικεφάλων, με τον κυπελλούχο στη σεζόν του eFootball PES και νικητή του Σούπερ Καπ, Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει σε διπλές αναμετρήσεις τον «διψασμένο» για διάκριση Παναθηναϊκό το βράδυ του Σαββάτου (11/4, 20:30).

Νωρίτερα, στις 7 το απόγευμα ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ ψάχνει την είσοδο του στον κυριακάτικο τελικό με αντίπαλο την ΑΕΚ, που με τη σειρά της ψάχνει το μεγάλο βήμα για να πανηγυρίσει τον πρώτο της φετινό τίτλο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των «διπλών» ημιτελικών, όπου μετράει το εκτός έδρας γκολ όσο αφορά την πρόκριση:

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (11/4, 19:00)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (11/4, 20:30)

Μετά την κλήρωση, οι αρχηγοί των ομάδων στάθηκαν στα δυνατά σημεία τους, δίνοντας το... στίγμα για το τι μας περιμένει.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού εξέφρασε την άποψη του για το ντέρμπι αιωνίων κόντρα στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας το μεγάλο όπλο της ομάδας, που είναι η ομαδικότητα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Χαμηλά την μπάλα, είμαστε όλοι ΕΝΑ», ενώ «επίθεση και νίκη με κάθε τρόπο», ζήτησε ο αρχηγός της ΑΕΚ!