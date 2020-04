Virtual Formula 1: Ο Λεκλέρ θριάμβευσε στο GP της Μελβούρνης (vid)

Στο πρώτο Grand Prix απουσίαζε, αλλά από το δεύτερο δεν μπορούσε να λείπει. Το wonderkid της Formula 1 και της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ φανέρωσε την δυναμική του και εκτός φυσικής πίστας και αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στο δεύτερο Virtual GP της Formula 1.

Σε ένα σιρκούι που έλαβαν μέρος ονόματα όπως ο Άλεξ Άλμπον, ο Τζένσον Μπάτον, αλλά και ο διάσημος κρικετίστας, Μπεν Στόουκς, ο νεαρός Μονεγάσκος θριάμβευσε στην πίστα του «Άλμπερτ Παρκ» της Μελβούρνης και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στην παρθενική του συμμετοχή σε virtual επίπεδο.

Τον αγώνα παρακολούθησαν εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού μέσω Youtube, Facebook και Twitch και πλέον το ραντεβού ανανεώνεται για το επόμενο GP, δίχως να έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του.

Αναλυτικά η κατάταξη της πρώτης δεκάδας του Grand Prix:

1. Charles Leclerc, Ferrari

2. Christian Lundgaard, Renault

3. George Russell, Williams

4. Arthur Leclerc, Ferrari

5. Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo

6. Stoffel Vandoorne, Mercedes

7. Louis Deletraz, Haas

8. Alex Albon, Red Bull

9. Jimmy Broadbent, Racing Point

10. Nicholas Latifi, Williams

