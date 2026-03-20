Ρονάλντο: Χάνει τα φιλικά της Πορτογαλίας κόντρα σε ΗΠΑ και Μεξικό
Εκτός αποστολής της Πορτογαλίας βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο για τους επικείμενους φιλικούς αγώνες απέναντι σε ΗΠΑ και Μεξικό. Ο CR7 να ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον τένοντα του γονάτου και είχε επισκεφθεί ειδικό στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει το ζήτημα.
Ακόμα κι έτσι υπολογίζεται πως ο 41χρονος αστέρας θα παραμείνει στα «πιτς» τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες μέρες του Απριλίου, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να συμμετέχει στους φιλικούς αγώνες της εθνικής του.
Κύριος στόχος του Πορτογάλου βέβαια είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα της Αμερικής, στην τελευταία του ευκαιρία να κατακτήσει το μοναδικό μεγάλο τρόπαιο που λείπει από την πλούσια συλλογή του.
Τη φετινή σεζόν έχει καταφέρει να διατηρηθεί σε φόρμα με την Αλ Νασρ ώστε να είναι έτοιμος το καλοκαίρι, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις μπροστά στην αντίπαλη εστία με 22 γκολ σε 26 αγώνες στη Σαουδική Αραβία.
Portugal captain Cristiano Ronaldo has been left out of their squad for friendly matches against Mexico and the United States.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 20, 2026
This comes after Al Nassr head coach Jorge Jesus said earlier this month that Ronaldo had travelled to Spain to undergo treatment for a hamstring…
