Χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο θα αντιμετωπίσει η Πορτογαλία τις ΗΠΑ και Μεξικό σε επερχόμενα φιλικά, καθώς ο CR7 ταλαιπωρείται από τραυματισμό.

Εκτός αποστολής της Πορτογαλίας βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο για τους επικείμενους φιλικούς αγώνες απέναντι σε ΗΠΑ και Μεξικό. Ο CR7 να ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον τένοντα του γονάτου και είχε επισκεφθεί ειδικό στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει το ζήτημα.

Ακόμα κι έτσι υπολογίζεται πως ο 41χρονος αστέρας θα παραμείνει στα «πιτς» τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες μέρες του Απριλίου, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να συμμετέχει στους φιλικούς αγώνες της εθνικής του.

Κύριος στόχος του Πορτογάλου βέβαια είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα της Αμερικής, στην τελευταία του ευκαιρία να κατακτήσει το μοναδικό μεγάλο τρόπαιο που λείπει από την πλούσια συλλογή του.

Τη φετινή σεζόν έχει καταφέρει να διατηρηθεί σε φόρμα με την Αλ Νασρ ώστε να είναι έτοιμος το καλοκαίρι, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις μπροστά στην αντίπαλη εστία με 22 γκολ σε 26 αγώνες στη Σαουδική Αραβία.