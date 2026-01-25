Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης κατηγόρησε το Μαρόκο ότι ελέγχει την CAF.

Η Σενεγάλη κατέκτησε το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής σοκάροντας το Μαρόκο στον επεισοδιακό τελικό της Ραμπάτ, ο οποίος σίγουρα θα συζητιέται για χρόνια μετά τα όσα συνέβησαν εντός και εκτός γηπέδου.

Το δε... τρίτο ημίχρονο κρατάει ακόμα, με τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης να κατηγορεί ευθέως τους Μαροκινούς ότι ελέγχουν την CAF! Ο Αμπντουλάι Φαλ αναφέρθηκε εκτενώς στα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια του τουρνουά και εξέφρασε σοβαρά παράπονα από τους διοργανωτές σε θέματα οργανωτικά και όχι μόνο.

«Το Μαρόκο δεν πίστευε ότι κάποια ομάδα θα το εμπόδιζε να πάρει τον τίτλο, καμία χώρα δεν τους πήγε κόντρα όπως εμείς» ανέφερε αρχικά, πριν ισχυριστεί πως «πριν καν προκριθούμε στο Copa Africa, δεν μας έλεγαν σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνουμε. Όταν περάσαμε, μάθαμε και ο ΓΓ της Ομοσπονδίας μου είπε ότι μας είχαν βάλει σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης, με φασαρία. Μία ομάδα σαν τη δική μας δεν θα μπορούσε να μείνει εκεί.

Ήθελαν να προπονούμαστε εκεί που ήταν η βάση τους, που είναι υπερσύγχρονη. Αλλά εκεί θα ήμασταν εκτεθειμένοι, θα ήξεραν κάθε λεπτομέρεια. Είδατε όταν φτάσαμε στη Ραμπάτ. Καμία υποστήριξη, καμία ασφάλεια. Πήγα στον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μαρόκου και μου είπε ότι θα προπονηθούμε όπου θέλουμε, τότε τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν.

Ο μοναδικός τομέας που δεν είχαμε δύναμη, ήταν η διαιτησία. Δύο μέρες πριν τον τελικό έπρεπε να ξέρουμε τον διαιτητή, ρωτούσαμε και μας έλεγαν πως δεν ξέρουν. Μάθαμε στις δέκα το βράδυ μια μέρα πριν το ματς, μας έλεγαν πως το έκαναν για να τον προστατέψουν. Κατά τη διάρκεια του τελικού, στείλαμε επιστολή στην CAF. Επειδή το Μαρόκο έχει τη θέση της αντιπροεδρίας, έχουν τους πόρους και καμία χώρα δεν τους πάει κόντρα. Ας το παραδεχτούμε, το Μαρόκο ελέγχει την CAF, ελέγχουν και αποφασίζουν τα πάντα. Ο πρόεδρος είναι φίλος μου, είναι πατριώτης, αλλά κάποια πράγματα είναι αδιαπραγμάτευτα και γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα».