Τζαγουάι: Συνεχίζει το μπάσκετ στην Αυστραλία (pic & vid)

Το δεύτερο παιχνίδι των playoffs της EuroLeague το 2013 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μπαρτσελόνα ήταν στο 65-63 υπέρ των Καταλανών κι έπειτα από τις αλλαγές μαρκαρισμάτων, ο Δημήτρης Διαμαντίδης βρέθηκε μπροστά στον θηριώδη σέντερ των γηπεδούχων, Νέιτ Τζαγουάι.

Το miss match ήταν ξεκάθαρο και ο 3D... χόρεψε τον αντίπαλό του, ξεμαρκαρίστηκε και σκόραρε για τρεις, κάνοντας το 65-66 στα 8 δευτερόλεπτα για το φινάλε!

«Ο Διαμαντίδης με... δολοφόνησε με εκείνο το τρίποντο πάνω από το κεφάλι μου! Ο Τσάβι Πασκουάλ με είχε προειδοποιήσει πολλές να μην τον αφήσουμε να σουτάρει. Ο Διαμαντίδης μας σκότωσε και ο κόουτς είχε τρελαθεί μαζί μου μετά από τον αγώνα» παραδέχθηκε εν συνεχεία ο Τζαγουάι, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Κερνς Τάιπανς για άλλα δυο χρόνια.

Φέτος μέτρησε 8 πόντους και 3.4 ριμπάουντ μ.ό. στο πρωτάθλημα Αυστραλίας.

Good news for @CairnsTaipans fans! @Natejawai has re-signed for two years!

"It's home, my family is here... It would be cool to finish off here," he tells @Adrian_Arciuli pic.twitter.com/HJt6jmnJJZ

