«The Basketball Tournament»: 250 παίκτες «καθαροί» από κορονοϊό (pic)

Το «The Basketball Tournament» είναι διοργάνωση στις ΗΠΑ, η οποία γίνεται κάθε καλοκαίρι και παίρνουν μέρος είτε γνωστοί παίκτες είτε ερασιτέχνες, με σκοπό να κερδίσουν την πρώτη θέση και το έπαθλο των δύο εκατομμυρίων.

Μάλιστα, φέτος θα... παρελάσουν γνωστοί παίκτες στο ελληνικό κοινό, οπως οι Κάιλ Χάινς, Νικ Καλάθης, Οκτάβιους Έλις, Ντεσόν Τόμας, Κάιλ Ουίλτζερ και πολλοί ακόμα.

Το τουρνουά, ωστόσο, θα έχει πιο... σύντομο σύστημα φέτος, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ οι παίκτες θα ελέγχονται κάθε μέρα. Σε περίπτωση που κάποιος βρεθεί θετικός, δεν θα φύγει μόνο εκείνος από την διοργάνωση, αλλά και η ομάδα του.

Τα πρώτα μηνύματα, λίγο πριν την έναρξη, είναι ενθαρρυντικά, αφού 250 παίκτες εξετάστηκαν και βρέθηκαν αρνητικοί στη νόσο Covid-19, σύμφωνα με ενημέρωση του «ΤΒΤ».

We tested 250 players for COVID-19 yesterday.

All of them came back negative

— TBT (@thetournament) July 4, 2020