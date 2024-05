Εξάρθρωση ώμου έδειξε η μαγνητική την οποία έκανε ο Μάξι Κλέμπερ, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για αόριστο χρόνο.

Μεγάλη ατυχία για τον Μάξι Κλέμπερ καθώς η μαγνητική την οποία έκανε ο ψηλός των Ντάλας Μάβερικς, έδειξε πως υπέστη εξάρθρωση στον δεξί του ώμο.

Το διάστημα το οποίο θα αναγκαστεί να περάσει ο 32χρονος Γερμανός εκτός δράσης, είναι ακόμα άγνωστο, ωστόσο υπάρχει πιθανότητα να χάσει όλο το υπόλοιπο της σεζόν.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Κλέμπερ έχει κατά μέσο όρο από 4,4 πόντους με 3,3 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 20,3 λεπτά συμμετοχής ενώ φορά

The MRI revealed a third degree dislocation of the AC joint in Mavs PF/C Maxi Kleber’s shoulder, a source told ESPN. He will be sidelined indefinitely, perhaps for the remainder of the Mavs’ playoff run. https://t.co/GnTvarSk70